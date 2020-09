Las mejores fotos de Ramón Valdés en sus facetas como papá, abuelo y como Don Ramón de El Chavo del 8

Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, mejor conocido como Ramón Valdés, tuvo su debut como actor en el cine en 1949, en la película "Calabacitas tiernas", apareciendo junto con su hermano mayor Germán Valdés "Tin Tan", quien fue el que lo introdujo en el mundo de la actuación. Bajo papeles de extra o roles secundarios, continuó haciendo apariciones en películas durante la época de Oro del cine mexicano.

Unos años después Ramón Valdés gozaría de gran fama no solo en México, sino en muchos otros países de Latinoamérica, gracias a su personaje de Don Ramón en la serie de televisión "El Chavo del 8" creada por Roberto Gómez Bolaños. El fallecido actor era una persona sencilla y humilde, quien siempre mantuvo los pies sobre la tierra, la fama no lo cambió. A través de varias fotografías que sus familiares han compartido en sus redes sociales, se puede comprobar que el querido "Monchito" era la misma persona en sus diversas facetas: ¡amoroso como papá, abuelo, amigo, compañero de trabajo y como Don Ramón!

En uno de sus post en su cuenta de Twitter, Carmen Valdés publicó una fotografía de un amoroso Ramón Valdés en su faceta como papá. "Tan privilegiada de tener a tan amoroso padre, aquí mi papá de regreso a casa después de una larga gira en 1977, felices de estar juntos otra vez. era toda una fiesta la que se hacía, se ponía música platicábamos y reíamos, bellos y añorados momentos". Asimismo en otra de sus publicaciones la hija de Don Ramón expresó:

Un cariñoso beso de mi papá de tantos que me dio, no importaba que su bigote me picara, el siempre dándome su amor y poniéndome su sombrerito. 1977 en nuestra casa.