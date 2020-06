Las mejores frases de Anne with an E

La querida y elocuente Anne, protagonista de la popular serie disponible en Netflix Anne with an E, sin duda nos dejó hermosas frases para recordarla a lo largo de las tres temporadas.

Mientras los fans de la serie mueven cielo, mar y tierra para lograr que los productores continúen la serie, te dejamos algunas de las mejores frases que tanto nos encantaron y conmovieron.

Soy tan fuerte como un chico y prefiero estar al aire libre en lugar de estar encerrada en una cocina. No tiene sentido que a las niñas no se les permita hacer trabajos de granja cuando las niñas pueden hacer cualquier cosa que un niño pueda hacer, y más.

Ser novia no solo es un momento memorable vestida de blanco, no me voy a entregar a otra persona para ser una bonita propiedad sin voz ni ambiciones, vamos a ser iguales y compañeros, no solo marido y mujer. Ninguno tendrá que abandonar lo que más desea, un nombre para ambos sería... porque deben llevar el mismos, COMPAÑEROS DE VIDA, y a el matrimonio lo llamaré lazo de amor.