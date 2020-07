María Félix, actriz considerada como la máxima diva de la llamada Época de Oro del cine mexicano. Conocida por el sobrenombre de "La Doña", por la película Doña Bárbara (1943) o como "María Bonita", por la canción titulada María bonita compuesta para ella como regalo de bodas por Agustín Lara.

María Félix es recordada por su carrera en el cine mexicano, su belleza y su personalidad vibrante. Fue una de las primeras voces feministas que se escuchó en México dejando frases audaces, y después de muchos años continúa siendo un ícono de poder para las mujeres. Aquí te dejamos las mejores frases de María Félix.

1. "No tengo voz pero tengo un estilacho."

2. "En un mundo de hombres como éste, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría vamos a mandar. Y para mandar hay que estar informadas, aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque. Así que mujeres abusadas."

3. "Hay que darse a valer y más en este país de machos."

4. “El hombre es infiel por naturaleza… bueno y la mujer también”

5. “La mejor manera de amar a alguien es amarlo como la persona es, con sus defectos”

6. “Si tu quieres dejar a un hombre, investígalo pero si no lo quieres dejar, no le busques porque le vas a encontrar”

7. "Yo prefiero hablar bien de mí a hablar mal de los demás"

8. "No es suficiente ser bonita, hay que saberlo ser"

9. "Tenemos que ser más autónomas, más dueñas y señoras de nuestro destino, así podremos hacer más por este país."

10. “No te sientas mal si alguien te rechaza, la gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo”

11. “El dinero no es la felicidad, pero siempre es mejor llorar en un Ferrari…”

12. “A un hombre hay que llorarle tres días… Y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva”

13. “Yo no me creo la divina garza: soy la divina garza”

14. “Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú un hombre menos en la mía”

15. "Para mi manera de ver las cosas necesitaríamos un líder con fuerza, con físico, con luces, con atractivo, con carisma y con amor al país."

16. "Yo tengo alma de mariachi."

17. "Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser. Amen y háganse amar. No se conformen con poco. Este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca."

18. “En México, cuando la quieren insultar a una, le dicen que está vieja”

19. “Si uno está guapo por dentro naturalmente se refleja y embellece el exterior”

20. "Hago un voto de fe y de razón para que las mujeres mexicanas ya no se queden calladas. Para que entiendan que para tener un mejor lugar hay que tener valor. Hay que saber que la verdad es lo único que nos va a salvar y hará mejores personas."

21. "Estoy en contra de la explotación de la mujer mexicana. Mucho de lo bueno que tiene México desde el principio de los tiempos se debe a la mujer. La mujer ha sido un valuarte y de conservación en la casa y fuera de la casa. Son los hombres en gran medida los que se han matado en las guerras y han volteado al país de cabeza en la política."

22. "El peor de los males que nos hace perdedoras es el machismo."

23. "Los mexicanos aprendemos del fracaso."

24. "Habiendo tantos hombres… ¿llorar por uno?"

25. "Hay maridos que utilizan la violencia física con sus esposas. Yo hago un voto: que la justicia sea más severa para estos verdugos domésticos."

26. "¡Flores! ¡Odio las flores! Duran un día y hay que agradecerlas toda la vida."

27. "No le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas, sino a la falta de interés por la vida. No le tengo miedo a que me caigan encima los años, sino a caerme yo misma."

28. "No me des consejos, yo puedo cometer errores sola."

29. "Claro que tengo alma, el que un ciego como tú no la sepa ver no significa que no la tenga."

30. "Yo creo que supe dirigir mi vida y dirigí bien mi carrera, porque hay gente que dirige bien su trabajo pero no dirige bien su vida. Yo mi vida claro que la he dirigido bien, porque primero que nada me la he pasado fabuloso."

31. "Yo no tengo sinsabores. Muchas mujeres que yo conozco se ponen tristes porque ya no tienen los 20, los 25 años. A mí no me importa. Yo tengo la edad que tengo."

