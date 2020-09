Las mejores frases de la película Enola Holmes que nunca olvidarás

Netflix estrenó la película "Enola Holmes", spin-off de la célebre historia del famoso detective Sherlock Holmes creado por Arthur Conan Doyle. Esta historia se basa en la saga literaria de Nancy Springer publicada entre 2006 y 2010 que consta de seis novelas, que de conseguir el gran éxito la película tiene material para varias secuelas más.

Los protagonistas de "Enola Holmes" son Millie Bobby Brown y Henry Cavill, que también han trabajado en producciones exitosas de la plataforma número uno de streaming. Si ya viste la película y quieres revivir algunos de tus momentos favoritos, aquí te dejamos las mejores frases de la película.

"Lo primero que debes saber es que mi madre me llamó Enola. Ella insistió en ello de hecho." –Enola

"Ella era mi mundo entero." –Enola

"Hace una semana, en la mañana de julio de mi decimosexto cumpleaños, me desperté y descubrí que mi madre había desaparecido." –Enola

"El famoso detective, erudito, químico, virtuoso violinista, tirador experto, espadachín, luchador de punta única, pugilista y brillante pensador deductivo. Mi hermano genio. –Enola

"Ella no regresaría y, sin embargo, disfrazó perfectamente sus intenciones." –Sherlock

"No sé qué quería ella que fuera. Ella también me dejó." –Enola

"Necesita una mano firme, Sherlock." –Mycroft

"Una mujer salvaje y peligrosa crió a un niño salvaje. –Mycroft

"He guardado todos los recortes de cada caso tuyo que pude encontrar." –Enola

"Madre siempre tuvo una razón para todo. Su propia forma de hacer las cosas. Y ese tipo de misterios son siempre los más satisfactorios de desentrañar." –Sherlock

"Nuestro futuro depende de nosotros." –Enola

"Hay dos caminos que puedes tomar, Enola. El tuyo o el camino que otros elijan para ti." –Eudoria

"Pinta tu propia imagen, Enola. No te dejes desviar por otras personas. Especialmente los hombres." –Eudoria



"Londres. El corazón palpitante de Inglaterra." –Enola

"Debo convertirme en algo inesperado." –Enola

"Puede que se haya escapado de nosotros por ahora, pero tengo los mejores agentes de policía de Londres que buscan una niña que coincida con su descripción. Y encontrarán a esa niña estúpida y nos la traerán de vuelta." –Mycroft

"Si hay algo que este país no necesita es más votantes sin educación." –Mycroft

"El corsé: símbolo de la represión para quienes se ven obligados a llevarlo. Pero para mí quien decida usarlo, el potenciador de busto y los reguladores de cadera esconderán la fortuna que me ha dado mi madre. Y mientras lo hacen, me harán ver como esa cosa verdaderamente improbable: una dama." –Enola

"¿Qué te hace pensar que quiere que la encuentren? Eudoria ha estado escondida toda su vida. Si quiere permanecer oculta, lo hará." –Edith

"Si quieres quedarte en Londres, sé duro, sé duro, vive la vida, pero no lo hagas porque estés buscando a alguien. Hazlo porque te estás buscando a ti mismo." –Edith

"Trate de estar emocionado, no decepcionado por las posibilidades de algo nuevo." –Eudoria

"Mycroft tenía razón. Eres peligroso. Y Sherlock también tenía razón. Tienes un plan." –Enola

"La perspectiva histórica es la única forma de comenzar el día." –Eudoria

"Es bueno cuidar a los vulnerables, pero no si eso significa arriesgar la vida. A veces hay que dejar que la naturaleza siga su curso." –Eudoria

"Cuando se busca viajar de incógnito, lo más seguro es viajar viuda. La gente siempre está ansiosa por evitar conversaciones sobre la muerte. Las viudas las asustan y no hay mejor disfraz que el miedo." –Enola

"Enola es dueña de su propio camino y también, para bien o para mal, Eudoria." –Edith

"¡Qué familia! Un niño perdido, un misántropo engreído, un rebelde y tú mismo. Sin esposa, sin amigos, solo una extraña ocupación obsesionada con las huellas y el polvo de carbón. Ves el mundo tan de cerca, pero ¿ves cómo está cambiando? El proyecto de ley de reforma es solo el comienzo." –Edith

"A medida que el mundo se vuelve cada vez más inestable, se siente importante que estas ideas de Inglaterra se conserven para la seguridad y protección del futuro de nuestro país." -Abuela

"La forma en que una persona está parada puede disfrazar quiénes son." –Sherlock

"Quizás ella quiera cambiar el mundo." –Sherlock

"Quizás es un mundo que necesita cambiar." –Enola

"El único consejo que puedo darte, de un detective a otro, a veces debes meter los pies en el agua para atraer a los tiburones." –Sherlock

"Ella siempre te encontró bastante extraordinaria. Como yo, Enola Holmes." –Sherlock

"Llegará un momento en el que tendrás que tomar una decisión difícil. Y, en ese momento, descubrirás qué valor tienes realmente y qué estás dispuesto a arriesgar, por lo que importa. Tu película Enola." –Eudoria

"No te dejé porque no te amaba. Me fui por ti porque no podía soportar que este mundo fuera tu futuro. Entonces tuve que pelear. Tienes que hacer algo de ruido si quieres que te escuchen." –Eudoria

"Pensé que yo era el que iba a cambiar el mundo." –Eudoria

"Estar solo significa que tienes que encontrar tu propio camino. Pero ahora veo que estar solo no significa que los hombres tengo que estar solo. Madre nunca quiso eso. Quería que encontrara mi libertad, mi futuro, mi propósito." –Enola

"Mi vida es mía. Y el futuro depende de nosotros." –Enola