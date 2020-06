Las mejores frases de la serie Dark

La tercera y última temporada de Dark fue estrenada la madrugada el pasado sábado 27 de junio en la plataforma de streaming Netflix, dejando a muchos fanáticos alrededor del mundo con ganas de saber más de la historia de los personajes principales.

Esta series de viajes en el tiempo, nos mantuvo al borde del asiento para no perder ningún detalle. Para no estar tristes por el final de la serie, a continuación te dejamos las frases más importantes de Dark durante las primeras dos temporadas.

"Había esta tristeza en sus ojos. Del tipo que a veces ves en aquellos que quieren morir, pero la vida no los deja."

- Noah

"¿Qué pasa si todo lo que vino del pasado fue influenciado por el futuro?"

- H.G. Tannhaus

"Todos enfrentamos el mismo fin. Los de arriba nos han olvidado por mucho tiempo. No nos juzgan. En la muerte estoy solo y mi único juez... soy yo"

- Martha

"Pero de vez en cuando es bueno cuestionar a quienes cuestionan las cosas"

- Noah

"No existe la magia, solo la ilusión. Las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos, pero tienes que se hábil, hacerlo en secreto. Y entonces parece magia"

- Mikkel

"Nuestro pensamiento está formado por el dualismo. Entrada salida. Blanco negro. Buena maldad. Todo aparece como pares opuestos. Pero eso está mal."

- H.G. Tannhaus

"La mayoría de las personas no son más que peones en un tablero de ajedrez dirigido por una mano desconocida."

- Noah

"Ayer, hoy y mañana no son consecutivos, están conectados en un círculo interminable. Todo está conectado."

- The Stranger

"No somos libres en lo que hacemos porque no somos libres en lo que queremos. No podemos superar lo que está dentro de nosotros"

- The Stranger

"¡Hace dos días besé a mi tía!"

- Jonas

"El bien y el mal son una cuestión de perpectiva"

- Mikkel

"Todos estamos llenos de pecado. No existe un ser humano puro. Pero no importa lo que hagamos, nunca caemos más bajo que en las manos de Dios"

- Noah

"Solo cuando nos hayamos liberado de la emoción podemos ser verdaderamente libres. Solo cuando estás dispuesto a sacrificar lo que más quieres"

- Adam

"El hombre es una criatura extraña. Todas sus acciones están motivadas por el deseo, su carácter forjado por el dolor. Por mucho que intente reprimir ese dolor, reprimir el deseo, no puede liberarse de la servidumbre eterna a sus sentimientos. Mientras la tormenta se desata dentro de él, no puede encontrar la paz. No en la vida, no en la muerte. Y así hará lo que debe, día tras día. El dolor es su vaso, desea su brújula. Es todo lo que el hombre es capaz de hacer."

- Adam

“La verdad es algo extraño. Puedes intentar suprimirla, pero siempre encontrará su camino a la superficie. Hacemos una mentira sobre nuestra verdad para sobrevivir. Tratamos de olvidar, hasta que ya no podemos más. Ni siquiera sabemos la mitad de los misterios de este mundo. Somos errantes en la oscuridad."

- Michael

“Hay momentos en los que debemos entender que las decisiones que tomamos influyen más que nuestros propios destinos."

- Claudia

“Un hombre vive tres vidas. El primero termina con la pérdida de la ingenuidad, el segundo, con la pérdida de la inocencia y el tercero... con la pérdida de la vida misma. Es inevitable que pasemos por las tres etapas ".

- Adam

"No importa cuánto peleemos, estamos conectados por nuestra sangre. Podemos sentirnos separados de nuestras familias y no entender lo que hacen. Y aún así, al final haremos cualquier cosa por ellos."

-Adam

