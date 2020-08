Las mejores frases feministas de Anne with an E: "Los hombres no completan a las mujeres, ellas nacen completas" 

Anne with an E, se ha convertido en una de las series favoritas de Netflix, con la forma de tratar temas a través de Anne Shirley-Cuthbert (Amybeth McNulty) quien es una defensora de los derechos de las personas y una feminista innata, quien nunca se calla sus pensamientos e ideas y alza la voz con increíbles frases para defender a las mujeres y a todas las personas de las injusticias.

A pesar de contar con tan solo tres temporadas ha logrado conmover a miles de personas, quienes al igual que Anne alzan la voz para que Netflix y CBC renueven la serie Anne with an E. Ya lograron superar un millón de firmas en la petición de renovación, y con ello, que la productora de la serie Moira Walley-Beckett escribiera a los fanáticos que su voz se escucha "fuerte y claro", algo que hace pensar a los fanáticos que muy pronto podrían tener buenas noticias.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Desde su llegada a Avonlea, los vecinos se dieron cuenta que Anne Shirley-Cuthbert no se guarda ningún pensamiento, y aunque a veces la lleven a problemas, son sus mismas palabras la que siempre la sacan de ellos. Anne siempre ha luchado por las injusticias, y una de ellas es el machismo presente en los habitantes de Avonlea, pues recordemos, la serie se sitúa en 1896.

Anne escribió en la gaceta de Avonlea un artículo bajo el nombre "¿Qué es justo?", donde revela sus ideas acerca de que la mujer vale igual que un hombre. A continuación te dejamos algunas de las mejores frases feministas que la querida Anne nos ha dejado, con la esperanza de que muy pronto podamos tenerla de vuelta.

Estudiantes de Avonlea manifestándose por el derecho a la libertad de expresión | Netflix

Las mujeres no son complementadas por los hombres. Las mujeres están completas en el momento en que llegan a este mundo

"Soy tan fuerte como un chico y prefiero estar al aire libre en lugar de estar encerrada en una cocina."

"No tiene sentido que a las niñas no se les permita hacer trabajos de granja cuando las niñas pueden hacer cualquier cosa que un niño pueda hacer, y más."

"Nadie más que tú puede dictar lo que vales."

"Las mujeres son importantes por si mismas, no en relación a un hombre."

Anne es defensora de los derechos humanos | Netflix

"Ser novia no solo es un momento memorable vestida de blanco, no me voy a entregar a otra persona para ser una bonita propiedad sin voz ni ambiciones, vamos a ser iguales y compañeros, no solo marido y mujer. Ninguno tendrá que abandonar lo que más desea, un nombre para ambos sería... porque deben llevar el mismos, COMPAÑEROS DE VIDA, y a el matrimonio lo llamaré lazo de amor."

¿Por qué la chica tiene que esperar al chico? Si quisiera besar a un chico, ¿no podría simplemente besarlo?

"Me encanta ser una mujer."

"¿Hay algún libro ridículo y odioso que enseñe a los chicos a ser hombres?"

"Una falda no es una invitación."

Anne se gana el cariño de los habitantes de Avonlea | Netflix

"Me elijo a mí misma y si algún hombre nos menosprecia, le mostraremos la puerta."

"Los chicos pueden hacer lo que quieran y los chicos tienen todas las oportunidades. ¿No merezco, como mujer, tener siquiera una opinión?"

"Voy a ser la heroína de mi propia historia."

"No voy a entregarme a alguien y ser una bonita propiedad sin voz ni ambición."

Las mujeres importan por lo que son, no en relación a un hombre. Merecemos el derecho a la autonomía corporal y a ser tratadas con respecto y dignidad. Decir ‘detente’ y que nos escuchen, en lugar de forzarnos y decir que un hombre sabe más sobre nuestros derechos básicos y deseos que nosotras…

Anne y Diana en la feria del condado | Netflix

"Esta no es una condena general a los hombres, en cambio es un llamado a la acción. No son solo mis compañeras mujeres quienes deben decidir lo que es junto sabemos lo que merecemos. Así que es tiempo de que los hombres tomen una postura."

Los hombres deben decidir si se unirán a nosotras en la REBELIÓN, como compañeros en la lucha por justicia y equidad. Hay lugar para ellos aquí. De hecho, los necesitamos. Si se niegan a hacerlo, no tendremos más opción que dejarlos atrás muentras nosotras continuamos contruyendo un mundo mejor.

"Si la Sociedad aceptara que las mujeres, y solo las mujeres son dueñas de sus cuerpos, entonces tal vez podrían entender que cuando una mujer habla, sus palabras tienen peso."

"Se nos dice que el lugar de una mujer es en el hogar. Pero ¿Y qué si nos rehusamos a aceptar eso? Imaginen qué nuevas teorías, tecnologías e invenciones existirían si las mujeres tuvieran el mismo acceso a la educación que los hombres."

"¿Qué es justo? Propongo que "justicia" signifique que ambos géneros deben ser tratados con el mismo nivel de respeto y autonomía. Nadie puede tocarnos sin nuestro consentimiento. Nadie puede decirnos cómo vivir. Nadie puede decirnos los límites de nuestros corazones y mentes."

Te puede interesar:

La oculta relación entre las series Anne with an E y Stranger Things

Amybeth McNulty da detalles de como fue elegida para interpretar Anne with an E: "tuve que hablar con árboles y flores"