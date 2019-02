Las mejores películas para ver en San Valentín

Este Día de San Valentín quedarse en casa no es tan malo. Aquí te compartimos varias opciones para ver películas, ya sea solo o en pareja.

Ibiza: Love Drunk

La historia de una chica neoyorquina que debe viajar a España por trabajo. Sus amigas que la acompañan la convencen de iniciar una aventura con un DJ local. Te hará pasar un excelente momento y podrás celebrar la espontaneidad del romance.

Silver Lining Playbook

Los actores Jennifer Lawrence y Bradley Cooper protagonizan a una pareja, que a pesar de sus problemas de temperamento, encuentran el amor. A parte la película termina con un baile.

To All the Boys l've Loved Before

Lara Jean no se anima a tener una relación con nadie pero, como jugando, escribe cartas a los cinco chicos que le gustan en la escuela. Nunca se las envía, pero alguien más lo hace por ella. Su vida tan tranquila se convierte en todo un enredo de relaciones que la fuerzan a enfrentarse a su gran miedo de enamorarse.

Definitely, Maybe

Este gran clásico del romance nos entrega a un Ryan Reynolds encarnado en un padre que le cuenta a su hija cómo conoció a su madre y a todas sus ex parejas sentimentales. Y la niña tiene que adivinar cual de todas es su madre.

Set It Up

Harper es una joven asistente de Kirsten, que la trata muy mal. Muy cerca de allí, Charlie corre la misma suerte con Rick, un jefe neurótico. Cuando Harper y Charlie se conocen y acuerdan juntar a sus jefes para que se enamoren. El plan funciona, pero algo entre ellos empieza a cambiar también.

¿Y tú pasarás San Valentín en casa?