Las mejores vestidas de los Golden Globes 2018

La ceremonia de los 75th Golden Globes ha iniciado con una de las más esperadas alfombras rojas del medio del espectáculo y la moda.

Frankie Shaw. Foto: AFP

Las celebridades más talentosas de la televisión y el cine se unen para galardonar la creatividad del medio del espectáculo.

Zuri Hall. Foto: AFP

En este momento, cientos de actrices y actores se reunen en el Beverly Hilton Hotel en Los Angeles, California y nosotras te traemos los mejores looks de la alfombra roja.

Claire Foy. Foto: AFP

Muchos famosos hacen su llegada a la alfombra roja, donde lucen sus mejores galas.

Todo el mundo lo verá.

Facebook adquirió los derechos para hacer el ‘streaming’ en vivo de la pregala de premios, que NBC transmite ya mismo.

De acuerdo a reportes de distintos portales de noticias, en la que será la primera gala cinematográfica importante de 2018, Facebook acaba de adquirir los derechos para transmitir el streamingen vivo de la alfombra roja de los premios Golden Globes 2018.

La ceremonia tendrá lugar este domingo 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La gala será transmitida en Estados Unidos por la cadena NBC, pero la novedad reside en que en 2018 Facebook desplazó a Twitter, que hizo el livestream de los Golden Globes el año pasado.

Según reporta Variety, la pregala se empezará a transmitir en vivo desde la página oficial de los Golden Globes en Facebook, desde las 18:00 horas, hora del Este de Estados Unidos (3 p.m. hora del Pacífico) hasta las 8 p.m. hora del Este de EE.UU. (5 p.m. hora del Pacífico).

La transmisión online incluirá contenidos adicionales, como videos en 360 grados. Además, la cuenta @goldenglobes en Instagram ofrecerá fotografías exclusivas e historias conducidas por la animadora Laura Marano.

La Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), que organiza los Golden Globes, tomará preguntas hechas por los fanáticos en la página de Facebook de los Golden Globes, para plantearlas a los ganadores en la sala de prensa de la gala.

Los estrenos cinematográficos que más esperamos en 2018

El título con más postulaciones resultó ser "The Shape of Water", la película del realizador mexicano Guillermo del Toro, con siete postulaciones. A "The Shape of Water" le siguieron "The Post", nuevo filme de Steven Spielberg, con Tom Hanks y Mery Streep; y la aclamada "Three Billboards Outside Ebbing", "Missouri". Ambas obtuvieron seis nominaciones cada una.

En las categorías de TV, HBO y Netflix comandaron las postulaciones. En particular, la serie "Big Little Lies", protagonizada por Nicole Kidman y Reese Whitherspoon, consiguió reconocimiento en seis categorías, seguida de la miniserie "Feud: Bette and Joan", con cuatro.

La edición 75 de los Golden Globes será transmitida en vivo el domingo, 7 de enero, desde el Beverly Hilton de Los Ángeles, California. La gala será transmitida por NBC a las 8 p.m. hora del Este de Estados Unidos (5 p.m. hora del Pacífico de EE.UU.).

Globos de Oro comenzarán bajo nube de escándalos sexuales...

Los Globos de Oro, que alguna vez fueron territorio de Harvey Weinstein, le pertenecerán a alguien más este año.

La 75a entrega de los Globos, que se transmitirá en vivo por NBC en Estados Unidos y TNT en Latinoamérica desde el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, no tiene favoritos muy definidos.

Entre sus contendientes están La forma del agua de Guillermo del Toro, The Post de Steven Spielberg y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonaugh.

Pero sin importar quién se lleve a casa los premios el domingo, los reflectores difícilmente se alejarán de los escándalos por abuso sexual que han sacudido a Hollywood desde que una avalancha de acusaciones acabó con la imagen de Weinstein. Antes de los últimos meses del año pasado, este poderoso productor era el señor de los Globos de Oro con dos décadas de ganadores.

Todo en la cuidadosamente coreografiada temporada de premios de Hollywood, ha sido alterado por las revelaciones de agresiones sexuales que todavía siguen surgiendo y han trastocado de los nominados hasta las elecciones para la alfombra roja. Por solidaridad con las víctimas de acoso y abuso sexual muchas mujeres han dicho que se vestirán de negro para los Globos.

La situación también ha cambiado las campañas para los Oscar y llevado a otras nuevas. Entre los nominados del domingo está Christopher Plummer, quien fue convocado de último minuto para borrar el papel de Kevin Spacey en la película de All the Money in the World.

Seguramente esto creará una atmósfera inusual en los Globos de Oro que por mucho tiempo han tenido la reputación de ser la ceremonia menos estricta y más alcoholizada de la temporada. Incluso el exanfitrión Ricky Gervais ha reconocido que los premios del domingo tendrán un tono raro.

“Si fuera el anfitrión de los Globos de Oro este fin de semana no me atrevería a decir el chiste que acabo de pensar”, dijo Gervais el miércoles.

Las tareas de llevar la ceremonia recaerán en el novato anfitrión Seth Meyers, quien tendrá bastantes cosas que hacer para igualar la gala del año pasado, en la que el maestro de ceremonias fue Jimmy Fallon. La premiación fue vista por 20 millones de espectadores y la audiencia tuvo un aumento de 8%.

La transmisión del año pasado también llegó a un espectador destacado: el presidente electo Donald Trump, quien criticó a Meryl Streep después del poderoso discurso político de la actriz al recibir el premio a la trayectoria Cecil B. DeMille. Este año la reconocida será Oprah Winfrey.