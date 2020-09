Las novedades de Código FN, entre "Billetes verdes" y buena música

Código FN hace las cosas de corazón. Una agrupación siempre abierta al aprendizaje y que no duda en probar cosas nuevas para sorprender a su público. "Tenemos que estar abiertos a los cambios, tenemos que estar abiertos siempre a aprender", expresó el cantautor Ernesto León, mejor conocido como Tito, en una charla vía Zoom con Debate.

Estos nuevos cambios y aprendizajes que ha tenido Código FN, uno de los grupos del Regional Mexicano (originario del poblado Tamarindo, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa), podrán verse reflejados en lo que será su nuevo álbum, "Billetes verdes". Ernesto León resaltó: "todos estamos esperando siempre música nueva, queremos escuchar novedades, el álbum Billetes verdes lo trae, así como escucharon, 'Miami vibe' con ese sonido nuevo que Código FN logró sacar. Vienen más temas así, vienen más temas clásicos, le tengo mucha fe a este álbum, viene un sonido nuevo".

Tito, vocalista de Código FN, mencionó que en esta nueva producción discográfica, que será lanzada en noviembre próximo, el público podrá deleitarse con esa parte romántica que no habían escuchado de él anteriormente. "Sé que les va a gustar. Hay muy buenos planes. La empresa Gerencia 360 se ha portado a la altura, viene una estructura y plan muy fuertes”. Sobre el título del álbum, "Billetes verdes", el cantautor explicó:

Siento que todos nos identificamos con el billete, con el trabajo, obviamente. Hemos trabajado bastante duro, principalmente por el público, y luego otra, hay que corretear el billete, y si son verdecitos (dólares), pues con más razón.

Código FN le tiene mucha fe a su nuevo álbum "Billetes verde". Foto: Cortesía Gerencia 360

"Billetes verdes" incluirá un tema de la autoría de Joss Favela. Además de corridos y canciones románticas, también hay temas rancheros, "que es lo que identifica al grupo", expresó Tito. "El sonido viene muy bien, le tenemos mucha fe a este disco. Yo me atrevo a decir que va ser el mejor de lo que hasta ahorita ha hecho Código FN. Todos son mejores para mí, tiene cada álbum un sentimiento diferente; en este no fue la excepción. La verdad, le echamos muchísimas ganas, se le invirtió mucho tiempo, está muy detallado. Esperemos que al público le guste".

Antes de que "Billetes verdes" sea lanzado a través de plataformas digitales, Código FN dará a conocer "El trébol de la suerte", un corrido compuesto por Tito hace cinco años y que ahora se grabó en colaboración con la agrupación Marca Registrada. El tema estará disponible el 23 de octubre en plataformas digitales. "A mí compa Fidel (de Marca Registrada) lo conozco desde hace mucho, siempre hemos platicado de componer algo, hacer algo, y hasta ahora, gracias a Dios, se dio con un tema mío. Él accedió muy bien, muy profesional. Sabemos que va a funcionar muy bien este tema, le ha gustado bastante a la gente".

Código FN ha llevado a cabo colaboraciones musicales con otros grandes como ellos del Regional Mexicano, como Los Tucanes de Tijuana y Roberto Tapia. La agrupación sinaloense sigue promocionado "El coronel", canción que grabaron junto a Javier Rosas. "Javier es una persona muy fina, hemos trabajado muy a gusto con él, siempre bien accesible, el audio (de 'El coronel'), toda la música, todos los arreglos musicales traen la misma esencia de cuando grabamos 'Miami vibe' con Adriel Favela, que también fue una gran colaboración de guitarrita, tololoche, norteño".

Hacer ese tipo de mezcla, la gente se identifica muy bien y le ha gustado, es una experiencia bonita y, a la vez, aprendemos de los artistas que nos acompañan, en este caso Javier Rosas. Siempre aprendemos algo, eso es lo bonito también de hacer duetos, al final de cuentas, alegrar al público. Yo creo que siempre hemos buscado evolucionar y dar cosas nuevas, eso también a la gente le ha gustado musicalmente hablando.

Durante la charla para Debate, Ernesto León compartió que los tropiezos que ha tenido durante estos años de trayectoria musical, desde sus inicios como Fundillo Norteño, le han servido de mucho aprendizaje. "Siempre habrá tropiezos en la vida, a veces queremos que las cosas pasen perfectas, pero la perfección no existe, siempre hay tropiezos, hay que aprender de ellos, no caer en el mismo hoyo, me ha costado a mí en lo personal entender que somos artistas, que nos debemos al público y tenemos que ser el ejemplo para la sociedad, para la gente que nos sigue, yo he cometido algunos tropiezos, he aprendido de ellos, me he superado; cada vez me doy más cuenta de que la música es mi vida, me ha dado todo lo tengo".

Y ante el mal tiempo, Código FN ve el lado bueno de la situación. "Yo creo que como para todos, el 2020 pintaba muy bien, nosotros tuvimos que haber lanzado por ejemplo, el álbum 'Billetes verdes' en abril o mayo, no se hizo, la gira de trabajo estaba muy bien, en el 2019 nos fue muy bien en Estados Unidos y pintaba para muchas cosas buenas, pero bueno, hay que tomar lo malo y convertirlo en bueno, hay muchas cosas positivas que salieron de aquí, principalmente, uno como artista se la lleva viajando, lamentablemente uno la ve poco a la familia, lo vimos por ese lado y hemos disfrutado la familia, hemos aprendido muchas cosas, estar más unidos más que nunca", señaló Tito.