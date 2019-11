Las novias y examantes de Vicente Fernández

Uno de los artistas que conquistó a muchas mujeres del espectáculo fue el legendario Vicente Fernández, quien en su época de protagonista de películas trabajó con varias actrices que hoy en día tienen un gran legado en la pantalla chica.

Algunas de ellas fueron Manoella Torres, Patricia Rivera e incluso se dice que hasta Angélica María fueron más que amigos del cantante, aunque nunca se aclaró por parte de ellas, aunque siempre se ha dejado en claro que El Charro de Huentitán fue muy coqueto con sus compañeras.

Pero quien decidió destapar su romance cuando este ya estaba casado con la señora Cuquita Abarca, fue la actriz y bailarina Merle Uribe quien asegura que fue la amante del artista durante varios años, pues trabajaron juntos en varios palenques.

Además dijo que dicho romance fue bonito mientras duró aunque se arrepintió en su momento, ya que su madre se molestó con ella cuando se destapó la aventura de ambos pues le dejó de hablar por un tiempo.

Fue bonita la etapa. Me arrepiento de haberlo destapado porque mi mamá se enojó mucho conmigo eso es lo que me duele lo demás no porque digo no era yo sola, eramos dos, comentó Merle.