Las operaciones que Adela Noriega se habría hecho y le cambiaron la cara

México. La actriz Adela Noriega, originaria de Ciudad de México y quien ha actuado en exitosas telenovelas como Amor real al lado de Fernando Colunga, siempre da de qué hablar, aunque se mantenga alejada del mundo del espectáculo. Ahora sale a la luz que supuetamente se hizo varias operaciones y le cambiaron la cara.

Adela Noriega, quien supuestamente tiene un hijo con Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, se sometió a una rinoplastia, un levantamiento de cejas y varias inyecciones de botox en los labios y pómulos, según reportan en distintos portales de noticias.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

Pero también sale a la luz que Adela no se dejaría ver en público porque no quedó satisfecha con los resultados de las operaciones y esa sería la razón principal por la que nunca da entrevistas, y es que la guapa actriz no se deja ver desde 2008, cuando termió su trabajo en la telenovela Fuego en la sangre.

Fuego en la sangre es una telenovela que produjo Salvador Mejía para Televisa en 2008 y protagonizó Adela junto a Jorge Salinas, Pablo Montero y Eduardo Yáñez, entre otros actores, además contó co la actuación especial de la primera actriz Diana Bracho.

En ese entonces Adela sí ofreció algunas entrevistas a varios programas y medios de comunicación, pero en cuanto terminó su compromiso con la producción se alejó de la vida pública y el mundo del entretenimiento.

Pese al paso de los años y a que Adela no ha vuelto a la pantalla chica con otro proyecto, sigue siendo noticia y además cuenta con muchos fans en varios países incluyendo México y Estados Unidos y gracias a su trabajo se ha ganado el cariño del público que siempre la recuerda.

Adela tenía planeado regresar a Televisa durante el año 2014, pero no lo hizo debido a los malos resultados que habría obtenido con las citadas cirugías a las que se habría sometido sin tener éxito y trasciende también que varios productores la han buscado para llevarla de esletar en sus novelas, pero no ha querido aceptar ninguna propuesta.

La bella Adela se inició como modelo y actriz en los años ochenta al aparecer en programas de televisión como Cachún cachún, ra ra, al lado de Lupita Sandoval, Gerardo González y Alma Delfina, entre otros, luego en telenovelas como Principessa y Juana Iris.

Y también figuró como modelo al lado de Luis Miguel en el video a su tema Palabra de honor, por cuyo trabajo habría cobrado 80 mil dólares de aquella época, se dio a conocer hace unos días en distintos medios.