Las palabras de 'Fermin' de 'Roma' al perderse los Oscar 2019

A pocas semanas de que comiencen los Óscar 2019, el actor Jorge Antonio Guerrero, quien interpretó en el filme 'Roma' a 'Fermín' novio de 'Cleo' (Yalitza Aparicio) expresó su tristeza para el programa Hoy donde manifestó que no le dieron la visa, por lo que se perderá la gran gala.

"No se pudo dar, pero bueno no me la dieron a mi se la dieron a Yali y por ella todos, la verdad es que Yalitza me ayudó muchísimo o sea aquí si hay que reconocer a alguien en ese estimulo interpretativo, reconocerla a ella no...", expresó el actor.

Aunque Jorge ya había confirmado anteriormente las veces que se le negó la visa se mostró muy orgulloso por dejar bien plasmado su personaje en la película nominada al Oscar además de revelar un anécdota durante la filmación.

"Después de la escena en donde con mucho valor y con mucha entrega le dice Fermín a Cleo que no la quiere volver a ver con otras palabras hacen corte a comer y nadie quería ver a Fermin todo el cru se olvido de Fermín todo el crum, así fue una cosa que yo dije funciona...", expresó el actor.

Cabe mencionar que la película obtuvo diez nominaciones en uno de los festivales más importantes de la industria cinematográfica en Estados Unidos.