Las palabras de Harvey Weinstein antes de escuchar su sentencia

Ciudad de Nueva York.- El imperio de Harvey Weinstein en la industria de Hollywood cayó en la era del Movimiento #MeToo. El ex productor de cine llegó la mañana de este miércoles 11 de marzo de 2020 a la corte en silla de ruedas porque, según sus abogados, sufrió una caída en la enfermería del complejo carcelario Riker’s Island de Nueva York, en dónde estaba detenido luego de haber sido dado de alta del Hospital Bellevue, donde se le realizó una operación coronaria pocos días después del juicio.

El pasado 24 de febrero un jurado de siete hombres y cinco mujeres encontró al ahora ex magnate de Hollywood culpable de actos sexuales criminales en primer grado y violación en tercer grado, una victoria parcial para el movimiento #MeToo que consideró el caso como un momento decisivo. Harvey Weinstein fue declarado culpable de abusar sexualmente de una mujer en un cuarto de hotel en Nueva York en 2013 y de darle sexo oral por la fuerza a otra en el apartamento de él en 2006, sin embargo, no fue declarado culpable de agresión sexual predatoria, un delito que podría haber implicado una sentencia de cadena perpetua.

Harvey Weinstein al escuchar su sentencia. Foto: Elizabeth Williams / AP

Esta mañana Harvey Weinstein regresó a la corte para escuchar su sentencia. El juez James Burke lo sentenció a 23 años de prisión; enfrentaba una pena máxima de 29 años tras las rejas. Durante todo su juicio permaneció en silencio; cuando llegó su momento decidió no subir al estrado y evitó el riesgo de que los fiscales lo cuestionaran en interrogatorios, sin embargo, esta mañana rompió el silencio. Antes de que el juez James Burke dictara sentencia, el ex magnate de Hollywood hizo uso de la palabra:

Estoy totalmente confundido por todo esto, este sentimiento de que miles de hombres y mujeres están perdiendo la posibilidad de tener un juicio justo, estoy preocupado por este país.

"Tengo un gran remordimiento para todos ustedes, tengo un gran remordimiento por todas las mujeres, realmente siento remordimiento por esta situación, lo siento profundamente en mi corazón", manifestó Harvey Weinstein.

Harvey Weinstein, junto con su hermano Bob, fundó las productoras de cine independiente Miramax y The Weinstein Company. Foto: Kena Betancur / AFP

Miriam Haley y Jessica Mann, las dos denunciantes principales del caso, acudieron a la corte a escuchar la sentencia. Volvieron a confrontar a Harvey Weinstein antes de que el juez diera a conocer que el ex productor de cine pasaría 23 años en prisión; sus testimonios ayudaron a sellar su condena en el juicio histórico para el Movimiento #MeToo.

Miriam Haley, quien declaró que Harvey Weinstein la agredió sexualmente en su apartamento en 2006 comentó, "me asustó profundamente, mental y emocionalmente, lo que hizo no solo me despojó de mi dignidad como ser humano y mujer, sino que me aplastó la confianza".

Miriam Haley hizo uso de la voz antes de que el juez dictara sentencia. Foto: Richard Drew / AP

Por su parte Jessica Mann quien denunció al ex productor cinematográfico de haberla violado en un hotel en Nueva York en 2013, aseguró que "se necesita una malignidad muy especial para explotar las conexiones con fines de violar, la violación no es sólo un momento de penetración, es para siempre".

El día en que se escucharon mis gritos desde la sala de testigos, fue el día en que mi voz recuperó todo su poder.

Jessica Mann a su llegada a la corte. Foto: Bryan R. Smith / AFP

Los abogados de Harvey Weinstein habían pedido clemencia debido a su edad y su frágil estado de salud, y los fiscales dijeron que el hombre otrora celebrado como un titán de Hollywood merecía una sentencia dura, acorde con las acusaciones de conducta inapropiada que datan de la década de 1970.

El ex productor de Hollywood fue acusado por más 80 mujeres, pero muchos de esas denuncias prescribieron.