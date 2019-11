Las palabras de RM que hicieron llorar al ARMY de BTS

Seúl, Corea del Sur.- BTS terminó recientemente su gira mundial "Love Yourself: Speak Yourself", una extensión del tour "Love Yourself" que inició en agosto de 2018. Bangtan ofreció una serie de tres conciertos en el Estadio Olímpico donde se reunieron con el ARMY para cerrar de manera espectacular la era más importante de su trayectoria musical.

También te puede interesar: BTS y ARMY viven emociones encontradas en el final de su tour

En la parte encore del día 3 del "Speak Yourself (The Final), cada uno de los chicos de BTS hablaron de sus sentmientos ante el final de la era "Love Yourself". Pero fueron las palabras de RM, líder de BTS, las que más hicieron llorar al fandom. ARMY vio a Kim Namjoon como muy pocas veces: con lágrimas en sus ojos. Por lo general RM se muestra como el más fuerte de Bangtan, pero aquella noche las emociones eran demasiadas.

Namjoon comenzó diciendo: "vamos a dar una ronda de aplausos para BTS y ARMY, quienes han perdurado juntos por dos años y medio en el mensaje de amarnos a nosotros mismos. Han soportado mucho, si pienso sobre eso, es el último verso de 'Reflection', estuve pensando en eso incluso desde este verso, 'desearía poder amarme a mí mismo'".

Amarme a mí mismo, ¿qué es amarse a sí mismo en el mundo? así que pensé "desde que yo tampoco sé, ¿no podríamos buscarlo juntos? ¿no quieres?

"Así es como el viaje comenzó, y me preguntaba si muchas personas podrían hacerlo junto con nosotros, este fue un plan que vendría después de HYYH, ahora cuando pregunto '¿te amas a ti mismo?', aún no lo sé, pero tengo el sentimiento de que seré capaz de hacerlo".

RM resaltó que aunque la era "Love Yourself" llegaba a su fin, el mensaje de amor propio perdura.

Mientras este concepto de Love Yourself: Speak Yourself termina aquí, nuestros viajes de búsqueda continua por la manera y el camino a amarnos a nosotros mismos, no termina aquí, así que sigamos avanzando.

"Me gustaría si continuamos sujetando nuestras manos y estando juntos, hasta que podamos aprender como amarnos a nosotros mismos, ¿sí?, una vez que esta era Love Yourself, de varias horas y muchos recuerdos termine. Me gustaría saber si Kim Namjoon puede ser Kim Namjoon. Si BTS puede ser BTS y si todos y cada uno de sus nombres (refiriéndose a sus amigos de la banda) pueden ser ustedes mismos también, bajo el nombre de ARMY".

Por favor sepan esto, gracias a todos ustedes, he sido capaz de vivir hasta este punto, créanme.

La parte más emotiva del discurso de Namjoon vino cuando con lágrimas en sus ojos, dijo a ARMY: "espero que incluso sólo una palabra, sólo una línea de nuestras letras, pueda ayudarlos a amarse a sí mismos. Sigue adelante, no importa con que apariencia regresemos, vamos a estar juntos. Creo que estaré triste de no poder hacer este Love Yourself: Speak Yourself Tour más en el futuro".

Sería bueno si hubiera una palabra mejor que 'te amo', pero realmente, de verdad, te amo. Por favor sepan esto.

Posteriormente Bangtan cantó Mikrokosmos; al final los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Seúl.