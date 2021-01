Las palabras en español de Jennifer López en la investidura de Joe Biden

Jennifer López tuvo una participación en la investidura del demócrata Joe Biden como el Presidente número 46 de Estados Unidos y de Kamala Harris como la primera Vicepresidenta de este país. El ahora ex Presidente Donald Trump no estuvo presente en la ceremonia que se llevó a cabo en la escalinata oeste del Capitolio en la ciudad Washington.

Luego del juramento de Kamala Harris como Vicepresidenta de Estados Unidos, la cantante y actriz Jennifer López fue escoltada al escenario para interpretar "This land is your land" y "America the beautiful", dos emblemáticas canciones patrióticas de la nación. La prometida del ex beisbolista Alex Rodríguez, lució un elegante atuendo blanco.

Al cantar los temas antes mencionados, estuvo acompañada por la banda del cuerpo de marines, quienes también acompañaron a la cantautora Lady Gaga a la hora de interpretar "The Star-Spangled Banner", himno nacional de Estados Unidos.

Antes de finalizar su presentación, Jennifer López expresó en español una frase del Juramento a la Bandera o Juramento de Lealtad:

Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.

Cabe resaltar que estas bellas palabras de la cantante nacida en el barrio del Bronx en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos y con orígenes puertorriqueños, pasan a la historia como las primeras dichas en español durante una toma de posesión de un Presidente de Estados Unidos.

Previo a la ceremonia de la toma de posesión de Joe Biden, que marca el día uno de su gobierno, J.Lo compartió un video junto a un grupo de militares quienes le pidieron una selfie del recuerdo, luego de terminar los ensayos de las canciones que interpretó la mañana de este miércoles. "Qué honor pasar unos momentos con estos valientes hombres y mujeres, gracias por su servicio y sacrificio, te honro hoy y todos los días Estados Unidos, mañana canto para ti y todos los estadounidenses".

La historia de celebridades actuando en las investiduras presidenciales se remonta a la tercera investidura de Franklin D. Roosevelt en 1941, cuando una gala en la víspera incluyó actuaciones de Irving Berlin, Mickey Rooney y Charlie Chaplin.

El componente de las famosos sólo se incrementó con el tiempo y una de las investiduras más estelares fue la de John F. Kennedy en 1961. La celebración, presentada por Frank Sinatra, atrajo a Harry Belafonte, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Gene Kelly, Ethel Merman, Laurence Olivier, Sidney Poitier y otros.

En la primera ceremonia de juramentación de Barack Obama en 2009, la fallecida cantante Aretha Franklin cantó "My country, 'tis of thee" y Beyoncé serenó al nuevo presidente y su esposa Michelle Obama con su interpretación de "At Last" en el baile inaugural.

Joe Bien, acompañado de su familia y colaboradores, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris, hizo el juramento junto a su esposa, comprometiéndose a "preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos". El juramento fue presenciado por ex Presidentes estadounidenses como Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, acompañados de las ex Primeras Damas Michelle Obama, Hillary Clinton y Laura Bush.