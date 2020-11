Las palabras más amorosas que Camila Cabello ha recibido de Shawn Mendes, hasta ahora

Shawn Mendes, quien recientemente lanzó "Monster" en colaboración con Justin Bieber, confesó en una entrevista para la revista VMAN, que la hermosa Camila Cabello es la primera mujer de quien se ha enamorado.

Pasan un montón de cosas cuando te enamoras por primera vez, porque sientes ese apoyo y te das cuenta de que, si todo se rompe, al menos voy a tener ese respaldo y voy a estar bien. Te ofrece perspectiva y es algo muy bello, la verdad, te permite afrontar todos tus proyectos de otra manera, todo lo que hago ahora es porque lo disfruto al máximo.

¿Cómo habrá reaccionado la ex integrante de Fifth Harmony, ante estas amorosas palabras de su novio? Asimismo Shawn Mendes contó cómo fue pasar la cuarentena por la contingencia sanitaria, junto a Camila Cabello y su familia. "La primera semana que me fui a Miami a vivir con Camila, con sus padres y con su hermana tuve una ataque de pánico porque pensaba que en esas condiciones, no iba a poder acabar el disco".

El también modelo de Calvin Klein, mencionó que "poco a poco empecé a acostumbrarme a lo agradable que es estar en el mismo lugar todas las noches. Hacer planes como ver una película, preparar la cena con la familia e incluso lavar la ropa. Sé que suena un poco tonto, pero cuando has estado de gira por todo el mundo desde que tienes 15 años ya no recuerdas la última vez que entraste en una casa donde oliera a ropa recién lavada. Es un olor agradable y realmente relajante, me hizo sentir otra vez como un niño".

Camila Cabello y Shawn Mendes, almas gemelas

"Shawmila" se conoció en 2014 en un tour de Austin Mahone (ex novio de Camila Cabello); por aquellos años el cantautor originario de Pickering, Canadá, era una popular estrella en la aplicación Vine, donde versionaba canciones y Camila triunfaba con el grupo Fifth Harmony. En 2015 lanzan su primera colaboración musical, "I know what you did last summer". Fue compuesta por los dos en el backstage del tour "1989" de Taylor Swift, donde Shawn era telonero y Camila estrella invitada. Tras este dueto los rumores de un romance no se hicieron esperar, pero ambos declararon en varias ocasiones que solo era muy buenos amigos.

Por otra parte, hace unos días esta muy querida pareja de la industria musical, presentaron a sus millones de fans su nueva mascota, un adorable perrito "Golden retriever" que nombraron "Tarzán" y rápidamente conquistó los corazones de sus millones de seguidores.

La joven cantante cubano-estadounidense de ascendencia mexicana, publicó en Instagram un video de su novio con su "perrhijo" en brazos. "En tiempos de incertidumbre como este, necesitamos un recordatorio de que las cosas dulces y milagrosas como los cachorros también existen en el mundo, conoce al nuevo miembro de la manada: ¡Tarzán!".

Asimismo con estas adorables imágenes de Shawn Mendes junto a su nueva mascota, Camila Cabello expresó que "nosotros somos los responsables de construir el mundo en el que queremos vivir. La lucha por ser la sociedad que queremos ver, eso continúa después de que se decida este resultado. Esto es lo que me estoy diciendo a mí mismo para calmarme ahora mismo porque es lo único que realmente podemos controlar. Los amo chicos y Tarzán envía una gran lamida de cachorro".