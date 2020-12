Las paradisíacas vacaciones de Camila Sodi en las montañas nevadas de Aspen, Colorado

La actriz mexicana Camila Sodi se encuentra de vacaciones navideñas en compañía de su familia en Aspen, una paradisíaco destino turístico ubicado en las Montañas Rocosas de Colorado, Estados Unidos. En sus redes sociales ha publicado muchas fotografías y videos, de los momentos que ha vivido en este lugar, que actualmente se encuentra cubierto de nieve.

"Esto que estamos viviendo, la pandemia, la enfermedad, la muerte, la depresión, la ansiedad, son grandes maestros, nos enseñan a vivir, a vivir plenamente, atravesando la puerta del miedo está el camino hacia la paz interior y la plenitud de espíritu", expresó la sobrina de la cantante y actriz Thalía en un reciente post en su feed de Instagram. (Yolanda Montes "Tongolele" inspiró a Thalía en uno de sus looks de los años noventa).

Desde sus vacaciones en Aspen, mandó el mensaje a sus miles de seguidores de que tienen sólo una oportunidad de estar vivos "en este cuerpo, en esta tierra, cerca de nuestros seres amados, todo se va". La actriz quien tuvo su debut actoral en el 2004 al protagonizar la telenovela "Inocente de ti" en Televisa, invitó a sus fans a amar con todas sus ganas, ya que ningún momento será perdido.

En las stories de su cuenta en Instagram, la ex esposa del actor Diego Luna (padre de sus hijos Jerónimo y Fiona Luna), compartió la aventura que tuvo con sus primos, sobrinos y demás familiares, al llevar a cabo una actividad que no se puede dejar pasar estando en este sitio: esquiar en la nieve.

Asimismo publicó varias fotos y videos resaltando los hermosos paisajes de las montañas nevadas de Aspen, uno de los destinos vacacionales preferidos por muchas celebridades.

Por otra parte, Camila Sodi aprovechó para aclarar el altercado que tuvo con una reportera del programa "El Gordo y la Flaca" de la cadena Univisión, en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde supuestamente la empujo. "¿Eres hipócrita como dicen, porque empujaste a una reportera?", le preguntó uno de sus seguidores en una dinámica que llevó a cabo en las stories de su perfil en Instagram. Ante esto la hija de Ernestina Sodi (hermana de Thalía), respondió:

En el aeropuerto la reportera empezó a entrevistar a mi mamá que estaba con mi hijo y me metí entre ellos dos, para que no acosaran a mi hijo y respetaran su privacidad, la reportera me empezó a decir que la empuje y ya sabes como son, al final uno siempre acaba mal.