Las parejas de los actores de Anne with an E

Solo bastaron tres temporadas para que los seguidores de la popular serie de Netflix Anne with an E quedaran enganchados a la historia y sus adorables personajes.

La serie cuenta con un elenco especial, así los actores que han dado vida a los queridos personajes de Anne with an E también se ganaron los corazones de las personas alrededor del mundo. Por ello, si quieres saber cómo son las relaciones amorosas en la vida real de los actores aquí te la detallamos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Christian Martyn (Billy Andrews)

Christian Martyn nació en Canadá el 23 de febrero del 2000, actualmente tiene 20 años. Es conocido por su actuación en Home Alone con el papel de Finn Baxter; en Anne with an E interpreta al problemático Billy Andrews.

Comenzó su carrera con un proyecto de teatro en la escuela, seguido de clases de actuación, luego una competencia para actores en Los Ángeles en enero del 2009, donde ganó el premio al "Niño Actor del Año" y una audición para la película The Snowman en el 2010. Tiene dos hermanos: una hermana mayor, que aparece en sus videos de Youtube y un hermano.

Su madre se llama Lory, es médico familiar y madre soltera.

En el 2015 había una foto de Christian Martyn en su cuenta de instagram junto a una chica. Esta foto causó polémica entre sus seguidores, ya que pensaron que ella era su novia. Luego de los rumores Christian borró la imagen de su perfil. Posiblemente, el actor no quiere dar a conocer su vida amorosa y se quiere enfocar en su carrera.

Miranda McKeon (Josie Pye)

Miranda McKeon nació el 22 de enero en New Jersey, en Estados Unidos y actualmente tiene 18 años. Miranda catapultó su carrera como actriz tras darle vida a Josie Pye en Anne with an E, debutando desde la primera temporada en 2017.

Participó en el programa Cast Act New York, para adolescentes en el 2015.

Miranda vive una vida soltera y todavía no ha hablado de su vida romántica en los medios, pero hace menos de 24 horas compartió una imagen con un chico en su cuenta de instagram.

Kyla Matthews (Ruby Gillis)

Kyla Matthews nació el 23 de septiembre del 2004 en Canadá, y actualmente tiene 15 años. La actriz obtuvo su papel más importante como la romántica Ruby Gillis en la serie Anne with an E.

En el 2016, fue una estrella invitada en la serie de FOX llamada Wayward Pines. Actuó en una producción caritativa de Project Limelight en apoyo de las consecuencias del fallecimiento de Cory Monteith a la edad de 8 años.

Comenzó a participar en el cine y la televisión junto a actores profesionales donde aprendió sobre el proceso de filmación. Actualmente, Kyla Matthews está soltera.

Dalmar Abuzeid (Sebastian "Bash" Lacroix)

Dalmar Abuzeid nació el 23 de octubre de 1990 en Canadá, y tiene 29 años. Es conocido por sus papeles en Degrassi: The Next Generation y por interpretar a Sebastian "Bash" Lacroix en Anne with an E a partir de la segunda temporada.

Abuzeid también produce y escribe cortos de comedia, fantasía y parodia para YouTube. Se conoce que en el pasado tuvo una relación amorosa, sin embargo, en la actualidad está soltero.

Cory Gruter-Andrew (Cole Mackenzie)

El actor que interpreta al personaje Cole Mackenzie en la serie Anne with an E se llama Cory Grüter-Andrew, quien nació el 1 de septiembre de 2001 en Canadá, actualmente tiene 18 años de edad y es conocido también por su participación en la serie The 100.

Te puede interesar: Anne with an E: Los datos curiosos que debes de saber de Cole Mackenzie

En la actualidad, Cory Grute-Andrew está soltero.

Dalila Bela (Diana Barry)

Dalila Bela nació el 5 de octubre en Canadá, y actualmente tiene 18 años de edad. Interpreta a Diana Barry, la mejor amiga del personaje principal, en Anne with an E desde la primera temporada de la serie.

Dalila tiene ascendencia inglesa, francesa, brasileña y española. Su padre es de Panamá y su madre de Brasil. Tiene dos hermanos menores que también son actores.

A la edad de 5 años comenzó Dalila su carrera en la actuación cuando apareció en un comercial nacional.

Actualmente, a Dalila Bela no se le ha conocido ninguna relación amorosa.

Lucas Jade Zumann

Lucas Jade Zumann nació el 12 de diciembre del 2000 en Chicago, Estados Unidos. Interpretó a Milo en la película de terror Sinister 2, Jamie Fields en la película de comedia y drama independiente 20th Century Women y Gilbert Blythe en Anne with an E.

Es el mayor de cuatro hermanos. Es judío y asistió a la escuela hebrea. Fue descubierto por un agente de talento cuándo audicionaba para una búsqueda de talento del Disney en Chicago en Paskal Rudnicke fundición. Su primer foray a suplente vino como un ensemble miembro en una producción del Oliver musical! Hizo un cameo la serie de Netflix Sense8.

En el 2017, Lucas mantenía una relación, pero según lo que mencionan sus seguidores luego de un tiempo terminaron.

Amybeth McNulty

Amybeth McNulty nació el 7 de noviembre de 2001 en Donegal, Irlanda. Es una actriz irlando-canadiense.1 Es conocida por interpretar a Anne Shirley en la serie de CBC/Netflix Anne with an E, basada en la novela de 1908 Ana de las tejas verdes, de Lucy Maud Montgomery.

Ganó el protagonico de la serie entre más de 1800 chicas internacionalmente. Amybeth es rubia y tuvo que pintarse en cabello para darle vida a la pelirroja Anne.

Te puede interesar: ¿Quién es la actriz principal de Anne with an E?

En el 2019 había rumores de una posible relación entre Lucas Jade (Gilbert Bythe) y Amybeth, pero luego sus seguidores se dieron cuenta que solo tenían una gran amistad laboral. También existieron rumores de una posible relación entre Amybeth y Christian (Billy Andrews), sin embargo, estos se descartaron porque él supuestamente tiene pareja.

Hasta el momento, Amybeth no tiene ninguna relación amorosa.

Te puede interesar: