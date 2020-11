Las peleas protagonizadas por Kylie Jenner y sus hermanas del Clan Kardashian-Jenner

No todo es glamour, vacaciones familiares, alfombras rojas y millones de seguidores en redes sociales. Las hermanas del Clan Karashian-Jenner han protagonizado varias peleas a lo largo de las diversas temporadas de la serie que protagonizan, Keepin' up with the Kardashians. En un episodio de la temporada anterior, se dio a conocer una acalorada pelea entre Kylie Jenner y Kendall Jenner. La joven empresaria y la modelo pasaron varias semanas sin dirigirse la palabra, pues durante ese tiempo el orgullo de cada una pudo más.

¿Qué fue lo que ocurrió y por qué se pelearon las hermanas Jenner? En el episodio de la penúltima temporada de Keepin' up with the Kardashians, toda la familia salió a cenar a Palm Springs, al sur de California. La discusión inició por un outfit que Kourtney Kardashian (la hermana mayor del clan) le había prestado a Kendall Jenner para usar esa noche, sin embargo, dicho atuendo lo tomó Kylie Jenner. Una típica pelea entre hermanas por ponerse la ropa de la otra.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Kendall Jenner y Kylie Jenner discutieron sobre quién se lo había pedido prestado primero a Kourtney Kardashian. Al terminar la cena la familia se distribuyó en dos automóviles. Kris Jenner se fue con sus hijas Khloé, Kourtney y Kim Kardashian, mientras que Kendall y Kylie se fueron junto a Corey Gamble, pareja sentimental de la momager.

La familia había acordado seguir la velada tras la cena pero, de un momento a otro, Kendall Jenner le pidió a Kylie Jenner (quien conducía el auto) que la llevase a casa. Al negarse a su petición la pelea continuó, la cual se presenciado por los espectadores vía telefónica desde el coche donde iba la otra mitad de la familia. Hubo gritos, insultos y hasta golpes.

Corey Gamble y Kylie Jenner dejaron a Kendall a un costado de la carretera y Kim Kardashian tuvo que mandar a alguien de su equipo de seguridad a buscar a la modelo. "Nunca volveré a hablar con Kylie", le dijo Kendall a sus hermanas y a su mamá una vez que la recogieron.

Ella me golpeó, no fuerte, le gusta, me cacheteó o algo así, así que volví hacia ella y la golpeé en la cara y luego tomó su tacón y me lo puso en el cuello. Entonces comencé a darle patadas. Tuvimos una pelea completa.

En el capítulo de la temporada anterior, Kendall Jenner reveló estuvo un mes sin hablarle a su hermana Kylie Jenner. "¿Has hablado con Kylie", le preguntó Kim, a lo que Kendall respondió: "no, no he vuelto a saber de ella, ni siquiera un poquito, lo cual es raro". Khloé Kardashian manifestó: "hablé con ella (con Kylie) y me dijo que como tú le habías abofeteado primero, debes ser tú quien se disculpe en primer lugar".

Kendall Jenner manifestó que su hermana menor tenía serios problemas, "para empezar, no fui yo quien golpeó primero, pero igualmente, no importa porque ahí no está el problema". Su hermana Khloé le aconsejó: "la vida es corta, necesitas dejar atrás tu orgullo y decir: 'Kylie, lo siento por la parte que me toca', entonces ella dirá lo mismo y podrán pasar página". Posteriormente las hermanas Jenner fumaron la pipa de la paz.

Kourtney y Kim Kardashian acabaron en los golpes

Anteriormente Kourtney y Kim Kardashian protagonizaron una intensa pelea que terminó en fuertes golpes entre ambas.

Desde hacía un tiempo Kourtney Kardashian había informado a sus hermanas que ya no quería seguir participando en el reality para proteger la intimidad de sus hijos. Ante esto todas las hermanas a excepción de Kylie Jenner, se reúnen para darle solución a este contratiempo. Quien no respondió de la mejor manera fue Kim Kardashian, quien luego de unos dimes y diretes con su hermana mayor, le da una fuerte bofetada ante las cámaras del show.

Khloé Kardashian y Kendall Jenner no pueden creer lo que ven sus ojos, mientras Kourtney Kardashian se defiende, Kim no deja de darle manotazos. "¡Deja de clavarme las uñas!", le grita Kourtney intentando zafarse de ella mientras Kim la empuja por el pasillo a base de golpes. La esposa de Kanye West no queda conforme y llena de ira, se dirige al final del pasillo donde esta Kourtney y le vuelve a dar unas fuertes cachetadas; Kourtney Kardashian logra defenderse y le propina unas bofetadas a su hermana.

Kendall Jenner mira la escena atónita mientras Khloé Kardashian se interpone entre las hermanas para que se separen. Posterior a la pelea, Khloé le exige a Kourtney que le pida disculpas a Kim Kardashian.