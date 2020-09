Las peleas que tuvieron Xavier Ortiz y Charly López por Garibaldi

México.- El pasado lunes 07 de septiembre se informó sobre la muerte del actor Xavier Ortiz, exintegrante del grupo pop Garibaldi, y desde entonces no ha dejado de ser el tema de conversación de los medios de comunicación y los usuarios de Internet, quienes recordaron las peleas que tuvo con el artista musical Charly López y a quien acusan gravemente de haber influido en la decisión del fallecido.

Recordemos que, tras su muerte, se confirmó que Xavier Ortiz se quitó la vida, debido a que estaba atravesando una difícil situación económica y sentimental, pues la actual pandemia mundial por coronavirus lo obligó a suspender proyectos como productor y cantante, además, durante ese tiempo no había podido ver a su hijo por cuestiones de sanidad, lo cual entristeció aún más al famoso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras su muerte, todos los que formaron parte de Garibaldi en sus mejores años decidieron dedicarles algunas palabras de despedida a quien fue su compañero en los inicios de sus respectivas carreras, entre ellos el artista musical Charly López, quien en entrevista aprovechó para recordar un mal entendido que tuvo con Ortiz en el pasado.

Las peleas que tuvieron ambos artistas fueron debido al grupo musical que se formó en 1989 por el por el productor musical Luis de Llano, lo cual hizo que los internautas lo comenzaran a tachar de mal amigo e incluso, uno de los motivos de que Xavier hiciera lo que entristeció a muchas personas.

Mientras Garibaldi estaba vigente tuvo varias etapas que desencadenaron los pleitos entre Xavier y Charly. Lo primero fue el cambio de generación, en 2001, luego de que los integrantes originales comenzaran carreras en solitario, se convocó a nuevos miembros. Fueron ocho los que quedaron: Alyn Chenillo, Rebeca Tamez, Ana Saldívar, Paola Toyos, Agustín Arana, Rafael Amaya, Ricardo Crespo y Stefano Bosco.

Durante un enfrentamiento en 2019, Ortiz le reclamó a López por haber influenciado a Agustín Arana, quien estaba en Garibaldi, para que abandonara un proyecto que él conducía e irse a la nueva generación de la agrupación, sin embargo, Arana salió a aclarar esto y dijo que realmente fue Luis de Llano el que lo llamó.

Xavier Ortiz y Charly López tenían sus diferencias. Foto: Instagram

En 2016 Patricia Manterola reveló que realmente varios de los integrantes de Garibaldi no cantaban, sino que el concepto estaba más orientado al performance que realizaban con ritmos de merengue, baile, presencia y vestuarios, esto fue confirmado más tarde por su fundador Luis de Llano.

En esa época, Charly reconoció públicamente que ni él ni Sergio Mayer cantaban, pero retó a Xavier a que lo hiciera, pues a su consideración tampoco era un ben cantante, sin embargo, en su mensaje de despedida aseguró que "Él era el más bueno de todos, trabajador, actor, cantaba, creo que era el único que cantaba de nosotros".

El conflicto más grande entre Xavier Ortiz y Charly López

Regresando a 2019, el conflicto más grande entre ambos cantantes fue por el nuevo concepto de Garibaldi. Actualmente el grupo sigue en pie con e nombre de GBLI y es producido por Charly López, pero Ortiz argumentó que la idea fue suya y en plena gestión del proyecto fue López quien se lo arrebató.

Ambos se agredieron verbalmente en televisión, pero tiempo después se reconciliaron, según López, quien dijo que todo fue parte de un montaje que, aunque dejó ver ciertas diferencias, se resolvió de forma inmediata con un abrazo.

Debido a estas diferencias que públicamente mostraron los artistas, los internautas comenzaron a atacar a Charly López, diciendo que era él uno de los motivos por los cuales Xavier se quitó la vida y para aclarar la situación, compartió un video en Instagram donde reconoció que le duele mucho ser atacado como el responsable de la muerte de quien fuera más que su amigo, su hermano.

Aunque el artista decidió romper el silencio ante la situación, los malos comentarios no han cesado, ya que la gente ha comenzado a tacharlo de ser un hipócrita y que las lágrimas que tiene son de mentira. "No se te cree tus lagrimas son actuadas. Y te pasaste de lanza con Xavier. Si él no tenía entradas económicas porque no le dieron chance.", se lee entre los comentarios.