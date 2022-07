Las películas de Tom Hanks que le han dado la nominación al Óscar

Estados Unidos.- El estadounidense Tom Hanks es uno de los intérpretes más reconocidos de Hollywood, un artista completo que se ha robado el corazón de millones, además, ganador de bastantes galardones por múltiples premiaciones.

Algunos de sus papeles más reconocidos son: Splash de 1984, Big de 1988, Socios y sabuesos de 1989, A League of Their Own de 1992, Sleepless in Seattle de 1993, Philadelphia de 1993, Forrest Gump de 1994, Apolo 13 de 1995, Saving Private Ryan de 1998, Tienes un e-mail de 1998, The Green Mile de 1999, Náufrago de 2000 y El código Da Vinci de 2006.

De la misma manera, ha prestado su voz para las cintas animadas The Polar Express de 2004 y la saga Toy Story. Otras películas importantes de su carrera han sido Bridge of Spies en 2015, Sully en 2016, en The Post del 2017 y A Beautiful Day in the Neighborhood de 2019.

Las películas de Tom Hanks han recaudado más de 4 mil 500 millones de dólares sólo en Estados Unidos y más de 9 mil millones a nivel mundial, lo que lo ubica como uno de los actores de mayor recaudación en Norteamérica.

Además, ha sido candidato a deiferentes galardones por sus proyectos y ganador de importantes premios como el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores, el People's Choice Award, el BAFTA, y dos premios Óscar.

Películas que le han dado nominaciones al Óscar a Tom Hanks:

Big (1988): Nominación a Mejor actor

Philadelphia (1993): Nominación a Mejor actor y ganador de la estatuilla

Forrest Gump (1994): Nominación a Mejor actor y ganador de la estatuilla

Saving Private Ryan (1998): Nominación a Mejor actor

Náufrago (2000): Nominación a Mejor actor

A beautiful day in the neighborhood (2019): Nominación a Mejor actor

