Las peticiones que Marjorie de Sousa recibió con respecto a su hijo Matías y a su papá Julián Gil

Tras una larga batalla legal en los juzgados, entre dimes y diretes, Marjorie de Sousa logró quitarle la patria potestad de su hijo Matías, a su ex pareja sentimental Julián Gil. En repetidas ocasiones el actor argentino ha expresado ante los medios de comunicación y en sus redes sociales, su profundo dolor al no poder ver a su pequeño hijo de tres años de edad.

Anteriormente en su cuenta de TikTok, la actriz quien ha participado en telenovelas como "Amores verdaderos" donde interpretó a Kendra Ferreti o "Hasta el fin del mundo" junto a Pedro Fernández, compartió un video junto a su hijo Matías Gregorio Gil De Sousa, donde sus seguidores le hicieron una especial petición: "ya déjalo que vea a su papá, el niño no tiene la culpa, tú le escogiste el papá, no el niño".

En el video en mención, el adorable niño le reclama a su mamá por haber llegado tarde a casa. Claro, todo esto se trataba de una recreación en la popular plataforma. "Deja que haga videos con su papá", "ojalá un día dejes que tu hijo vea a su padre, el daño se lo estás haciendo a él, piensa en tu hijo y deja a un lado lo que hayas vivido", "hermosa, deja que Matías conviva con papá, los hijos no tienen la culpa de los errores de los padres", fueron otros de los comentarios que recibió Marjorie de Sousa.

En su post en TikTok con humor la actriz originaria de Caracas, Venezuela, expresó: "así las cosas ahora", en referencia al "regaño" de su hijo.

Otra de sus seguidoras en esta red social, le manifestó a la también cantante de 40 años de edad, que cuando su hijo esté grande le reprochará muchas cosas, "y llorarás lágrimas de sangre". Asimismo otra usuaria opinó que es muy problema de Marjorie de Sousa si permite o no que Matías, vea a su papá Julián Gil. "Con todo respeto, ustedes no deben meterse en esos problemas, ella sabrá si lo hace". (Cepillín arremetió con todo en contra de Ninel Conde y de pilón, contra Marjorie de Sousa).

De igual manera no pudieron faltar las personas que arremetieron en contra de Marjorie de Sousa: "víbora, un día pagarás el daño que le haces a este niño y a su papá, al mantenerlos separados". Y también hubo personas quienes salieron en su defensa: "tú has lo mejor para tu hijo, tus razones tendrás para ser madre y padre".

Julián Gil sin la esperanza de ver a Matías esta Navidad

El también empresario Julián Gil, quien actualmente tiene una relación amorosa con la conductora mexicana Valeria Marín, confesó con gran tristeza que no tiene la mínima esperanza de ver a su hijo Matías en estas fiestas decembrinas. "No… qué tú crees, te pregunto, tú crees que lo voy a poder ver, si no lo he visto en casi cuatro años, mucho menos en esta Navidad", expresó ante la prensa de espectáculos.

Mientras Julián Gil sufre por no poder ver a su hijo, Marjorie de Sousa promociona su sencillo navideño "El burrito sabanero", que grabó junto a su hijo Matías. "Me siento muy bendecida de compartirles el lanzamiento del dueto más importante de mi vida, de la mano de mi hijo Matías, disponible en todas las plataformas digitales de música", manifestó la actriz.

El argentino señaló no sentirse tan mal gracias a que actualmente se encuentra muy bien en el terreno laboral, pues regresará a las telenovelas mexicanas con un nuevo proyecto del productor Juan Osorio. "Muy contento con todo lo que está pasado profesionalmente, yo creo que eso es lo más importante ahora, que cerramos un año con trabajo".