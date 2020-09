Las peticiones que le hacen a Nick Hernández, esposo de Carolina Sandoval "La Venenosa"

Nick Hernández es cómplice de las "locuras" de su esposa Carolina Sandoval, conocida por muchos como "La Venenosa". La conductora de televisión suele compartir en sus redes sociales diversos videos divertidos junto a su amado esposo. En uno de los recientes post que hizo el contador originario de Caracas, Venezuelas, sus seguidores le hicieron una petición con respecto a su esposa.

Nick Hernández compartió en su feed de Instagram un video que su esposa Carolina Sandoval llevó a cabo para su cuenta en TikTok. En dicho video podemos ver a "La Venenosa" lavar una camioneta muy a su estilo, usando uno de sus trajes de baño. "A ella le presto lo que sea", expresó en la descripción del video el esposo de la ex conductora del programa Suelta la Sopa.

"Tienes como esposa a la mejor mujer del mundo", "demasiado bueno, me encanta esta familia, venenosa eres lo máximo", "el dúo dinámico", "me encanta lo que hacen juntos, aunque las lombrices digitales se retuercen de envidia, sino los quisieran no los siguieran, sigan adelante que hay muchos que los amamos, besos a la muñequita hermosa", son algunos de los comentarios sobre el video que compartió el esposo de Carolina Sandoval.

Pero también hubo comentarios con una petición a Nick Hernández, con respecto a las ocurrencias de Carolina Sandoval. "Señor Nick con todo respeto, usted deberás está enamorado de la payasa de su esposa, porque cuando uno está enamorado hasta la vista pierde, si yo fuera usted le pondría un alto a sus atrocidades y payasadas que hace, a usted le hace falta carácter y no quiero imaginar que también se apodera de su celular y responde mensajes toda ardida", le escribió una mujer de nombre Brenda.

Ante este comentario Nick Hernández le respondió a esta usuaria de Instagram: "yo tengo su clave y ella tiene la mía, hay confianza mami, si existe, pero está bien la clave, ayuda a evitar que alguien te revise lo que no quieres que vean". Muchos de los seguidores del esposo de "La Venenosa" lo felicitaron por la manera en que contestó.

"Que se comporte como una mujer casada", es otra de las sugerencias que algunas personas le dieron a Nick Hernández. "Esa es mi humilde opinión, tú eres linda y valiosa no tienes porque salir casi desnuda, piensa en tus hijas y llama la atención de otra manera", expresó otra usuaria de la red social antes mencionada.

Carolina Sandoval y Nick Hernández se conocen desde hace 30 años, pero desde hace seis años inició su hermosa historia de amor; fueron compañeros en el Colegio Las Acacias en Caracas, Venezuela, cuando ambos tenían 13 años de edad. Por azares destino Carolina Sandoval y Nick Hernández se reencontraron en el 2013 a sus casi 40 años de edad; en el paso del tiempo el amor comenzó a surgir. Iniciaron su noviazgo en 2014 y a fines de ese mismo año se comprometieron. Contrajeron matrimonio el 11 de abril de 2015.

El antes y después de Nick Hernández y Carolina Sandoval. Foto: Instagram @nickhernandezve

En abril pasado Nick Hérnadez y Carolina Sandoval cumplieron cinco años de matrimonio; en su feed de Instagram le dedicó estas palabras a su esposa: "otra vuelta al sol juntos, le pido a Papá Dios nos dé mucha salud y sabiduría para seguir escribiendo nuestra historia juntos y para seguir guiando los pasos de nuestros hijos (los tuyos, los míos y los nuestros)".

