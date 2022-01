Las plausibles palabras de Oh Young Soo de "El juego del calamar", ante triunfo en Los Globos de Oro

Por su parte, "El juego del calamar" recibió una nominación a los Globos de Oro en la categoría Mejor serie de televisión-drama" y el actor Lee Jung Jae (Seong Gi-hun en la historia, el jugador número 456), había sido nominado a Mejor actuación de un actor en una serie de televisión-drama". No ganaron dichos premios.

Cabe mencionar que estuvo nominado como Mejor Actor de Reparto, junto a Billy Crudup y Mark Duplass en "The Morning Show", Kieran Culkin en "Succession" y Brett Goldstein en "Ted Lasso".

Recordemos que Oh Young Soo interpreta en "Squid Game" a Oh Il-nam, "el número uno" , un anciano con un tumor cerebral que prefiere jugar el juego a esperar morir en el exterior. Y para sorpresa de la audiencia, al final de la primera temporada se revela que él, es la mente maestra de dicho juego mortal.

Cabe resaltar que con su triunfo, Oh Young Soo se ha convertido en el primer actor coreano en ganar el premio al Mejor actor de reparto en los Globos de Oro . En el comunicado manifestó que "ahora, ya no somos 'nosotros dentro del mundo', sino 'el mundo dentro de nosotros'".

"Después de escuchar la noticia del premio, me dije a mí mismo: 'soy un tipo decente', por primera vez en mi vida", expresó a través de un comunicado de Netflix , el actor y militar retirado de 77 años de edad, quien es conocido por los fans de la serie, como "el anciano del juego del calamar" .

Este fin de semana se llevó a cabo la entrega anual de Los Globos de Oro , galardones otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, a lo mejor del cine y televisión, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. El actor surcoreano Oh Young Soo , quien forma parte de la aclamada serie de Netflix "Squid Game" , en Latinoamérica "El juego del calamar" , ganó el premio al Mejor actor de reparto .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

