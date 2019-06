Las poderosas frases de María Félix que inspiran a las mujeres

México.-Un personaje que rompió con los estereotipos de la mujer mexicana, siendo altiva e irreverente en los años cincuenta fue María Félix, conocida como La Doña, quien a sus 105 años de nacimiento, sigue siendo recordada por ser una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano, pero también se convirtió en el símbolo de las mujeres que luchan contra el machismo y con sus frases contribuyen a elevar el autoestima de muchas de ellas.

Ella siempre tuvo en la mente la figura de una mujer como Presidenta de México e insistía que la mejor arma para alcanzar mejores condiciones de vida, era que todas se prepararan mejor para dejar de ser víctimas y no sufrir humillaciones.

Su belleza y personalidad acompañada de arrogancia siempre la distinguió, porque de acuerdo a lo que expresaba María Félix, ella fue una mujer con corazón de hombre, que no le gustaba jugar con muñecas; aunque sus amigos aseguran que a ella le agradaba trepar por los árboles y montar a caballo con intensidad.

La Doña es recordada como una diva e inspira a muchas mujeres que en momentos de dolor, ruptura y con desánimo requieren una frase de aliento, que les permita seguir en ese camino de esperanza.

Para esos momentos duros de la vida y de tragos amargos, las palabras de María Felix ayudan al corazón triste y roto que requiere ser consolado.

Aquí las frases llenas de fuerza y aliento de una de las mujeres más bellas de México que siempre serán recordadas:

Yo no me creo la Divina Garza… ¡Yo soy la Divina Garza!

No es suficiente ser bonita, hay que saberlo ser.

A mí no me impresiona nadie con el precio, pero sí con los resultados.

Solo he sido una mujer con corazón de hombre.

La belleza te lo da todo, pero no es todo.

El dinero no da la felicidad, ah, pero como calma los nervios.

A una actriz no se la investiga... se la inventa.

Yo no soy “populachera” para nada, el público me ama, el público me respeta, pero con un amor elevado al cubo.

Cuando una reportera le preguntó su edad, María contestó: Mire, señorita, yo he estado muy ocupada viviendo mi vida y no he tenido tiempo para contarla.

No me gusta que me ayuden, puedo equivocarme sola.

Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú un hombre menos en la mía.

Yo nunca he criticado a las lesbianas ni a los gays. Lo que hacen las gentes de la cintura para abajo son sus historias, no las mías.

Cuando un reportero le preguntó si era lesbiana, María contestó: Si todos los hombres fueran tan feos como usted, claro que sería lesbiana.

El perfume del incesto no lo tiene otro amor. (En relación al amor platónico hacia su hermano Pablo en la adolescencia.)

Un hombre tiene que ser escultura para satisfacer, una mujer para satisfacer solo sonríe, no es lo mismo tener el brazo tendido que la boca abierta.