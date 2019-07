Las polémicas declaraciones de la suegra de Edwin Luna

Edwin Luna y Kimberly Flores contrajeron matrimonio este fin de semana, una celebración que se transmitió en exclusiva por Azteca Uno. Una de las grandes ausente a la boda fue la señora Becky Colombani, madre de la modelo guatemalteca y ahora esposa del vocalista de banda La Trakalosa de Monterrey.

“No quise ir a esa boda porque (Kimberly) me puso condiciones...yo no acepto condiciones ni de ella, ni de nadie", comentó en una entrevista vía telefónica para el programa Un Nuevo Día de la cadena hispana Telemundo.

Becky Colombani, quien anteriormente había comentado que su hija Kimberly Flores solo se casaba con Edwin Luna por interés, recalcó en esta ocasión que no habla así de su hija para crear escándalo, sino para desenmascararla. “Ya basta de sus mentiras, ya basta de tanto daño que ha hecho, eso a mí no me gusta. Hace quedar mal a todos nosotros, principalmente a mí, yo le di su estudio, yo le di todo, que ella no quiso hacer nada es muy diferente, pero ya basta de tanta mentira”.

Para ella su hija Kimberly Flores es una "alcohólica" y "paloma negra"; en la entrevista con Un Nuevo Día aseguró que ha sufrido de violencia a manos de su hija.

Es mala, no es la hija que yo tuve, se convirtió en algo que yo estoy asustada, ella me ha insultado, se me puso enfrente, me levantó la mano.

"Ya me cansé de todo, a ella no se le puede decir nada, a ella no le podía decir ni siquiera: ‘oye hija eso está mal’, porque me decía: ‘a usted qué le importa, esa es mi vida’. Una cosa espantosa".

La señora Becky Colombani no está en contra de que su hija sea feliz, sino todo lo contrario, pero mencionó que no puede serlo a base de mentiras y de afectar a otras personas. “Ella puede ser feliz, pero no a través de la infelicidad de otras personas, ella arrastró mucha gente, me arrastró a mí también, no se siente orgullosa de su familia, ella me negó, me negó al principio y no se vale.

No digo que yo voy a estar en cámaras, porque si yo hubiera querido, hubiera ido a la boda. Ella me ofreció un vestido y todo para que estuviera ahí haciendo un show.

En una anterior entrevista para TVNotas, aseguró que su hija fue la causante del divorcio entre Edwin Luna y la actriz Alma Cero, además mencionó que el cantante de La Trakalosa de Monterrey conoció a su hija cuando ella era "edecán" (dama de compañía).