Las reacciones de los fans de Ariana Grande luego de ver su documental en Netflix

Recientemente en la plataforma de streaming Netflix se estrenó "Ariana Grande: excuse me, i love you", un documental que ofrece a los millones de "Arianators" un vistazo más de cerca a "The sweetener world tour", una de las giras mundiales más aclamadas de la joven cantautora estadounidense Ariana Grande.

"La famosa cantante y estrella del pop Ariana Grande se sube al escenario en Londres como parte de su gira mundial y comparte con las cámaras un lado más desconocido: los ensayos y la vida en la carretera", señala la sinopsis de dicho documental de Netflix dirigido por Paul Dugdale y producido por la propia Ariana y Scooter Braun.

Estos son algunos de los comentarios por parte de los fans de la intérprete, tras ver "Ariana Grande: excuse me, i love you". Muchos de sus seguidores han expresado que terminaron con lágrimas en sus ojos. "Gracias por este documental tan hermoso, simplemente te amo Ariana Grande", "terminé de ver el documental de Ariana en Netflix y estaba muy lindo, lloré mucho, ver una gran artista por lo mucho que ha pasado y cumpliendo muchos sueños, verla feliz es lo más lindo, por favor apoyémosla mucho, ella también pasó por mucho".

No saben lo genial que me la pasé está hora con 37 minutos, baile, brinqué, lloré, me emocioné. Mi yo de 13 años está más que feliz por este documental, gracias infinitas Ariana Grande por hacerlo posible, te amo mucho.

Otra fan de la cantante manifestó que Ariana mostró una pequeñísima parte de cómo es su vida y esto, era muy alentador al saber que tiene personas que la cuidan. "Su documental fue muy emotivo para mí, vi lo frágil que se puede sentir y lo fuerte que es". (Así como el de Ariana Grande, estos son otros documentales de celebridades en Netflix).

En el documental quien fuera novia del fallecido rapero Mac Miller, resaltó cuan importante era para ella "The sweetener world tour". Ariana se mostró agradecida con sus "Arianators" por todo el apoyo que le han dado: "sé que ha sido muy duro física y mentalmente, pero esta gira me ha salvado la vida este año, solo quiero darles las gracias por todo, por esta experiencia, por su tiempo y su energía".

Una usuaria de Twitter dijo que al ver el documental "Ariana Grande: excuse me, i love you", recordó lo feliz que fue al poder asistir a uno de los conciertos de este tour de Ariana. Asimismo otra seguidora recordó el día que vivió la experiencia de un show de la cantante del pop:

Estoy viendo el documental de Ariana Grande y me está transportando al 2015 cuando la vi en el Palau Sant Jordi (en Barcelona, España), como pasan los años de rápido.

"The sweetener world tour" fue su tercera gira musical para promocionar su cuarto álbum de estudio, "Sweetener" (2018) y su quinto trabajo discográfico "Thank U, Next" (2019). El tour de la también actriz dio inicio el 18 de marzo de 2019 en Albany, Nueva York y finalizó el 22 de diciembre de 2019 en Inglewood, California.

Este fue el setlist de su tour: