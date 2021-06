Las reflexiones de Shakira para Vogue México y Latinoamérica; anuncia una nueva canción para julio

La cantautora colombiana Shakira aparece por primera vez en la portada de la revista Vogue México y Latinoamérica, "es la multifacética artista que ha vivido distintas épocas y ha sabido brillar en cada una de ellas", ha recalcado la llamada "Biblia de la moda" en su edición de julio.

La pareja sentimental del futbolista español Gerard Piqué, con quien tuvo a sus hijos Milan y Sasha, tuvo una profunda entrevista para Vogue México y Latinoamérica donde habló sobre las intensiones de la música que hace, sus próximos proyectos como el lanzamiento de una nueva canción en julio, sus planes de llevar a cabo un nuevo tour en el verano del 2022 y muchos más.

Te comparto algunas de las reflexiones de Shakira para Vogue México y Latinoamérica. Señaló que la gente a su alrededor "siempre intenta recordarme lo que yo significo o he representado a nivel artístico y musical, pero yo me olvido de lo que he conseguido y siempre quiero ir por más".

Esa insatisfacción no es del todo negativa, algo bueno tiene, nunca quiero regresar a lo que ya he hecho, quiero buscar por otro lado.

Leer más: "Me importas tú y tú...", cantaba Silvia Pinal y en redes sociales se hablaba de su muerte (VIDEO)

Sobre su fascinante show en el Super Bowl del 2020 junto a la cantante estadounidense Jennifer López, dijo que desde un punto de vista sociopolítico fue un momento "importantísimo para los latinos, para las latinas, para las mujeres de mi edad, fue un statement importante". Tanto J.Lo como ella dejaron "a los hispanos en un lugar de respeto y de admiración a nivel global y creo que eso lo conseguimos con creces".

Sobre las barreras que la música latina ha derribado, Shakira considera que esto se logró gracias a la globalización y la explosión de las redes sociales. No solo se derribaron barreras, sino también "prejuicios que existían contra la música latina, cuando los que tenían el poder de tocar esa música para la gente, para los escuchas, eran solo unos cuantos".

Por otra parte, disfrutó de un poco de quietud luego de que el mundo se pusiera en pausa debido a la pandemia. Ahora Shakira se siente "con mucha energía, con ganas de trabajar y muy inspirada". Se encuentra trabajando en nuevas canciones que formarán de su nuevo álbum de estudio.

Leer más: Así reveló Chiquis Rivera el abuso sexual de parte de una mujer, el secreto que no contó a su mamá

El próximo mes Shakira lanzará su nueva canción, "estoy en el proceso de mezcla de esa canción que va a salir en julio, acabo de hacer el rodaje del video y estos días estoy dedicada a editarlo, terminar de mezclar la canción y prepararla para que salga en julio".

Asimismo Shakira recordó varios de los icónicos atuendos que ha usado a lo largo de carrera artística, como el bodysuit rojo con un cinturón de danza árabe que usó en los Latin Grammy en el año 2000.