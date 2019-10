Las selfies de Sarita en homenaje a José José que indignaron en redes

Sarita, la hija menor de José José, está siendo repudiada por millones de usuarios, la mayoría de ellos mexicanos por todo en lo que se ha visto envuelta tras la muerte de su famoso padre, empezando primeramente con esconder su cuerpo y después el querer cremar a su padre y repartir las cenizas en México y Miami.

Sin embargo en Twitter se encuentran circulando unas fotos en las que se aprecia a Sara posando para selfies que le pedían las personas que asistieron ayer en el homenaje de su padre, El Príncipe de la Canción, lo que provocó una avalancha de críticas, pues los usuarios consideraban que no era el momento adecuado para tomarse fotografías.

En esas selfies Sarita aparecía afligida y triste, ya que previamente había ofrecido unas palabras durante el homenaje a su padre que se ofreció ayer en Miami, Florida.

“Muchas gracias a todos desde el fondo de nuestro corazón, de toda la familia Sosa Ortiz. Gracias por recordar a mi papá, por tenerlo en sus corazones, que nunca muera su música, por favor. Gracias por venir, ustedes son nuestra familia, todo Miami, gracias por recibir a nuestro papá hace más de 30 años, por ayudarlo a renacer, gracias, teníamos que hacer esto por ustedes”, fueron las palabras que Sarita dijo al público.

#Sarita sufriendo pero posando para la foto, io penze que asta iva cantar pic.twitter.com/NTnWxsIVBj — Fidelio (@Fidelio64667326) 7 de octubre de 2019

No obstante, sus conmovedoras palabras no fueron suficiente para los usuarios, ya que algunos arremetieron contra ella y señalaban que su llanto era fingido, al mismo tiempo que le pedían que dejara el cuerpo en México y que no fuera incinerado.

Sarita Sosa, hija del cantante José José, cuando llegó este domingo al Miami Dade Auditorium, donde se le rindió homenaje al artista, en Miami, Florida.

Foto: EFE

“Va a haber un homenaje muy grande allá en Bellas Artes, en la Basílica de Guadalupe, él va a ir, pero va a ir la mitad de él”, explicó a la cadena Univision, que también tuvo la exclusiva de la transmisión de la ceremonia en honor al Príncipe.

Mientras tanto. Sarita bebé posa para las selfies pic.twitter.com/ZzIuGquzCO — Abelardo Luzanía (@abelardoluzania) 6 de octubre de 2019

Tras el anuncio de la cremación del cantante, los abogados de José Joel y Marysol, los hijos mayores de José José, interpusieron un recurso para evitar la cremación, además de que solicitan una autopsia para saber de qué realmente murió su padre.