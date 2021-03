Las sentadillas de Jailyne Ojeda para fortalecer los músculos de atrás

Quién tiene a todos animados por su manera de hacer ejercicio es Jailyne Ojeda de 23 años de edad, puesto que la modelo compartió en redes sociales su rutina de ejercicio con la que fortalece los músculos de sus glúteos algo que muchos deseaban ver desde hace tiempo.

Y es que en varias ocasiones se dijo que Jailyne Ojeda originaria de California, solo iba al quirófano para poder mantenerse en forma, pero ella tapó bocas con su rutina de sentadillas la cuál le ayudó demasiado pues así conserva esa figura de diosa que se carga.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En sus historias de Instagram, Jailyne Ojeda aparece con leggins deportivos y haciendo unos circuitos de crossfit dónde se le ve saltando además de moviendo objetos pesados, pues la modelo quiere incrementar sus músculos.

Leer más: Jailyne Ojeda se pone intensa con pantalón de licra color piel

Otra de las cosas que llama la atención de Jailyne Ojeda es que no se deja intimidar por las rutinas pesadas entrenamiento, pues le gusta hacer de todo, por lo que unos saltos, además de un cardio feroz, no le asusta para nada a la bella influencer quien también posee un rostro bello al cuál también le da su mantenimiento para brillar en las selfies, aunque ella misma ha dicho que eso no es todo en la vida.

Lo que también provoca Jailyne Ojeda con sus entrenamientos es que el público se enamore más de ella y es que desde hace años muchos internautas han quedado fascinados con el cuerpazo que se carga incluso le han dicho que abra su cuenta de Only Fans al igual que otras mujeres, pero hasta el momento no está interesada en ello.

Jailyne Ojeda con su cuerpazo de diosa haciendo sentadillas/Instagram

Jailyne Ojeda se le ve demasiado animada en el gym/Instagram

"Te he visto en todas partes durante mucho tiempo, pero recién comencé a seguirte y eres una chica increíble", "Realmente no entiendo por qué recibe tanto odio, se está ocupando de sus asuntos, perseguir la bolsa es la mejor versión de sí misma. Tal inspiración sigue trabajando duro gurlll", le escriben a la modelo.

Leer más: Jailyne Ojeda se deja hacer un masaje y alborota las redes

Por último Jailyne Ojeda se ha enfocado en hacer diversas dinámicas en Instagram donde no solo se llena de likes también realiza algunos giveway para apoyar diversas causas entre sus fans.

“En riesgo las libertades políticas, civiles y sociales”, afirma Maru Campos

Suscríbete aquí a Disney Plus