Los Mochis, Sinaloa.- La primera actriz de cine, teatro y televisión Angélica Aragón estuvo ayer en Los Mochis y ofreció una conferencia dentro del programa de “Liderazgo, ocasión para servir”, organizado por rotarios de varios países.

Habló sobre su experiencia como activista social, sobre la importancia de la preservación de los espacios naturales, sobre los grupos étnicos, dirigido no solo a los rotarios sino a cientos de estudiantes que presenciaron la charla.

Se despidió cantando la canción compuesta por su padre, José Ángel Aragón, mejor conocido como Ferrusquilla, En Sinaloa nací.

Proyectos

En entrevista para EL DEBATE, la primera actriz habló sobre los proyectos en los que se encuentra. “Hace bastante tiempo no hago televisión porque no aguanto la temática de los programas; las telenovelas, las series, se me hacen muy indignas.

Me dedico a otras cosas como el teatro, el cine. He hecho muchas películas en los últimos 12 años no nada más aquí, he trabajado en Inglaterra, en Italia, en República Dominicana, en Colombia, en Puerto Rico, en Perú, en Chile, en Guatemala. Trabajo todo el tiempo dedicada a mi actividad artística teatral”, expresó Angélica.

La actriz durante la conferencia que ofreció en el Teatro Ingenio.

Respecto a su postura sobre el empoderamiento femenino actual, la artista comentó que tiene una conferencia que se llama Las mujeres de mi vida, en la que habla de todos los personajes históricos que le ha tocado interpretar, empezando

En las conferencias, Angélica expone su opinión sobre la equidad de género, sobre la necesidad de complementar la información básica académica, entre otros.

Empoderamiento

Respecto al trabajo que se ha logrado a lo largo de la historia a favor de las mujeres, Angélica Aragón considera que actualmente muchas cosas se están perdiendo. “Yo pienso que estamos yendo para atrás, es decir, se había logrado cosas muy importantes y creo que las mujeres jóvenes no han valorado los logros conseguidos y estamos perdiendo muchas cosas que ya habíamos logrado a nuestro favor, particularmente en su relación con los jóvenes.

“Las mujeres jóvenes están poniéndose en una posición muy vulnerable ante el varón. Es muy contradictorio, somos el cuarto país del mundo con mujeres senadoras, pero hay que ver qué trabajo van a hacer en el Senado. Esta generación tiene que seguir sumando logros”.

Homenaje a Ferrusquilla

En este año se cumpliría el centenario de José Ángel Espinoza y para su hija Angélica es muy importante realizar un homenaje a su padre, por lo que hizo una invitación al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para organizarse y llevar a cabo el evento.

“Señor gobernador, me hubiera dado muchísimo gusto saludarlo aquí en este maravilloso Teatro Ingenio de Los Mochis con motivo de la reunión internacional que celebran aquí los rotarios el día de hoy, porque quería invitarlo a un homenaje que debemos realizarle a mi papá, José Ángel Espinoza Aragón, en este 2019, que se cumpliría el centenario de su nacimiento; en el estado de Coahuila tenemos algo planeado, estoy en pláticas con el estado de Coahuila, y en Culiacán queremos ver la posibilidad, pero a mí me gustaría que fuera en tres teatros particularmente: Pablo de Villavicencio, en el Ángela Peralta y en el Teatro Ingenio. Ya le platicaré los detalles, pero ojalá me diera una fecha para octubre o noviembre para que nos hiciera el favor de acompañarnos, sería un honor”, finalizó la actriz.