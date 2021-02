Las teorías que afirman que Taylor Swift está trabajando en nueva música

Estados Unidos.- La cantante Taylor Swift realmente ganó el año musical de 2020, con álbumes sorpresa "Folklore" y "Evermore" y un montón de canciones que se quedaron en nuestras cabezas durante semanas, como "Cardigan", "Betty" y "Willow".

Pero parece que la joven de 31 años aún no está lista para un descanso y los fanáticos tienen todo tipo de teorías de que ya está trabajando en nueva música.

Taylor Swift estaría a punto de lanzar otro álbum sorpresa o un nuevo single. Todrick, el buen amigo de Taylor, enloqueció a los fanáticos cuando exigieron averiguar lo que él sabía, después de tuitear cómo cree que la cantante de "Mirrorball" hace su música.

Él tuiteó: "Tengo esta teoría de que Taylor no duerme, como si realmente creyera que se queda despierta toda la noche, deja caer el genio musical mientras todos duermen y luego se sienta junto al fuego con sus gatos y Joe riendo mientras el mundo trata de averiguarlo" lo que acaba de pasar [sic] ".

Taylor Swift durante uno de sus conciertos. AFP

Después de recibir una avalancha de preguntas de Swifties, agregó:

"No sé nada, acabo de ver su publicación esta noche y me puse a pensar en lo que podría estar preparando en su cocina de bop ... Estoy tan emocionado como todos los demás en el mundo. Ayer me volví a enamorar de 'Delicate', esa canción me da mariposas. ¡K, buenas noches! "

Cuando Taylor anunció el seguimiento de "Folklore", "Evermore", explicó que ella y el coguionista Aaron Dessner no podían dejar de hacer música y por eso decidieron continuar con la historia.

Taylor muestra su emoción tras cumplir 31 años. Instagram

Desde entonces, los Swifites acérrimos están convencidos de que un tercer álbum está en camino.

Siempre somos escépticos sobre el origen de la información privilegiada, pero han circulado muchos rumores de personas que afirman estar al tanto de que, después de todo, Taylor está trabajando en un álbum de 2021.

¿Es rumor, es verdad? Después de todo, Taylor es conocida por lanzar álbumes con algunas horas de anticipación, por lo que literalmente podría ser cualquier día.