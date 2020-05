Las tremendas caídas de Cynthia Rodríguez en los programas

Cynthia Rodríguez vuelve a sorprender a sus fans y no por el impactante cuerpo que se carga, si no por las tremendas caídas que ha protagonizado en la televisión cuando se encuentra participando en una actividad.

Es por eso que aquí te mostraremos un reencuentro de las veces en las que se ha caído la exacademica, quien ya no le teme lastimarse, mientras siempre mantenga el glamour que la caracteriza.

La primera caída

Fue en el programa Todo Un Show, donde Cynthia Rodríguez demostró que es una excelente conductora, ya que el público quedó fascinado cuando se sumó al proyecto, donde hizo varias locuras una de ellas fue cuando bailó con todos sus compañeros en el foro, pero un resbalón la llevó directo al piso.

De acuerdo con Cynthia Rodríguez lo hizo para no lastimar a su colega Laura G. quien se encontraba embarazada en ese momento.

Es que me da preocupación porque ella está embarazada (Laura G) y que se vaya a tropezar en el escalón", dijo Cynthia en ese momento cuando pudo haber evitado el accidente.

Segunda caída

El segundo incidente de la también cantante ocurrió cuando el programa Venga la Alegría celebró el Día del Niño, disfrazando a sus conductores de personajes de Disney, por lo que a Cinthya Rodríguez le tocó ser la Bella, pero cuando quiso presumir su vestuario en la pasarela cayó boca abajo, aunque lejos de asustarse como la primera vez decidió reírse de su tropezón.

Tercera caída

Aunque la novia de Carlos Rivera asegura que la empujaron sus fans tuvieron la última opinión y aseguraron que una vez más cayó cuando estaba jugando con sus compañeros en el matutino ya mencionado, la guapa mujer estaba vendada de sus ojos cuando ocurrió la caída que llenó de risas a la presentadora.

"Hoy no me caí, me empujaron, pero no pasa nada porque estamos jugando en @vengalaalegriatva Y lo mejor es que siempre hay un amigo que está dispuesto a echar una mano. ¿Verdad @rogergzz ? jajaja te quiero, escribió la chica en su video.

