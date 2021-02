Las tres enfermedades que Allisson Lozz tiene en sus ojos: "no me voy a quedar ciega"

A través de sus redes sociales la hermosa ex actriz de telenovela Allisson Lozz, compartió con sus seguidores las tres enfermedades que tiene en sus ojos. Anteriormente había dado a conocer que a sus 18 años de edad recibió un diagnóstico que la dejó impactada: ¡había muchas posibilidades que perdiera la vista a los 30 años de edad!

Allisson Lozz buscó una segunda opinión y viajó a Estados Unidos, donde otros especialistas en la materia le dieron un esperanzador panorama. Los primeros médicos que la ex actriz consultó, le dijeron que tenía queratocono, que se ocasiona cuando la córnea se hace más fina y gradualmente sobresale en forma de cono; una córnea en forma de cono provoca visión borrosa y puede producir sensibilidad a la luz y al resplandor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En Estados Unidos la examinaron cinco especialistas, quienes le confirmaron que no tenía queratocono, pero si otras tres enfermedades. La actriz originaria de Chihuahua y quien se dio a conocer en el reality musical de Televisa "Código F.A.M.A", contó que uno de estos padecimientos es que uno de sus ojos es muy largo, causando que no entre la luz adecuadamente, por lo cual tiene una graduación demasiado alta.

Otra de las enfermedades en sus ojos, "es que en mi pupila tengo como dos montañitas que cuando lo ven microscópicamente, sí se notan". En las consultas que llevó a cabo con los especialistas en el país vecino del norte, se encontró otro detalle siendo la causa por la cual a sus corta edad (tiene 28 años), tenga una graduación muy alta en los lentes que usa.

Leer más: Allison Lozz y su hija London impactan con su evidente parecido

"Me dijeron que nosotros los humanos tenemos como si fueran dos lentes, la cornea y otro atrás y ese que tenemos atrás el mío no sirve para nada, ni para bien ni para mal y no soy candidata a láser".

Afortunadamente las tres enfermedades que Allisson Lozz tiene en sus ojos, son tratables. La protagonista de la telenovela "Al diablo con los guapos" junto al actor Eugenio Siller, se mostró de lo más feliz al saber que no perderá la vista como le habían dicho en un principio.

La buena noticia es que no, no me voy a quedar ciega a los 30 años ni a ninguna edad al parecer y eso me hace muy feliz, estoy muy agradecida con mi Dios.

Allisson Lozz se someterá a una cirugía para corregir sistemáticamente los padecimientos que tiene en sus ojos. "Tantos años creyendo esto y saber que hay solución es increíble, ya lloré mucho, estoy muy contenta, no me la creo, vamos a ver lo de la cirugía, no es algo urgente, ya no hay prisa".

Leer más: Sheyla y la vez que se fue de fiesta con Allisson Lozz

Aunque sus fans quisieran que regresara a la actuación, lo cierto es que Allisson Lozz ya dio por cerrada esa etapa de su vida. Hoy en día está enfocada en su vida familiar y a su fe como Testigo de Jehová. Recientemente celebró 10 años de matrimonio con Eliu Gutiérrez; fruto de su amor procrearon a sus hijas London Rose y Sidney. Cabe mencionar que "En nombre del amor" (2008), fue la última telenovela en la cual participó y protagonizó junto a Sebastián Zurita, Victoria Ruffo y Arturo Peniche. Actualmente es directora de ventas de una marca de cosméticos.