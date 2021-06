Las tres supuestas infidelidades de Toni Costa a Adamari López: "su deseo por los hombres pudo más"

Adamari López y Toni Costa sorprendieron a fines de mayo pasado a sus miles de seguidores, al informarles que estaban separados. Mucho se ha dicho que el bailarín y coreógrafo español le fue infiel a la conductora de televisión y actriz puertorriqueña; aparentemente la ex esposa del cantante Luis Fonsi no soportó más que el padre de su hija "le pusiera los cuernos" con otros hombres.

Una supuesta amiga cercana de Adamari López contó a la revista TVNotas que la actriz, estaba "cegada de amor" pero gracias a la terapia que tomó, pudo abrir los ojos y darse cuenta de la realidad que estaba viviendo con Toni Costa.

"Su terapeuta fue quien la hizo entrar en razón y le hizo ver que Toni jamás va a cambiar sus preferencias sexuales, solo así ella decidió dejar de luchar contra corriente". Supuestamente hace dos años Adamari López descubrió que el padre de su hija Alaïa, le fue infiel con hombres.

Según esta persona que habló con la revista de espectáculos antes mencionada, Toni Costa es bisexual y cuando estudiaba baile en España tuvo varios novios e incluso, antes de comenzar su relación amorosa con Adamari López, anduvo con otro bailarín que conoció en el show de televisión "Mira quién baila".

Pese a estos rumores Adamari López comenzó a salir con Toni pues supo como enamorarla, "estaba muy vulnerable, pasaba por un proceso de superar el cáncer, venía de su separación con Luis Fonsi y ella se enamoró de Toni ciegamente, pese a que todos le decíamos que abriera los ojos".

De acuerdo con la publicación de TVNotas, su hermano Adalberto lo investigó y descubrió sus preferencias sexuales, pero Adamari López no le creyó. Pero este no era el único familiar que estaba en contra de esta relación, pues su padre le decía que Toni era "un bueno para nada y un mantenido, que no lo quería para ella".

Aparentemente hace dos años Adamari López descubrió al menos tres infidelidades de Toni con hombres, "y la última fue la gota que derramó el vaso, por lo cual ella puso un alto total a todo, no pudo más con la mentira".

Toni Costa le confesó que en su juventud había tenido romances con varios hombres, no sabía lo que quería, pero que cuando la conoció a ella, se enamoró y cambió; la actriz no le creyó del todo esta vez, pues ya eran varias personas que le decían que el padre de su hija tenía doble vida. La pareja se alejó en la intimidad y siguieron viviendo juntos.

"Adamari quería cuidar las apariencias por su hija, por su trabajo, por no exponer a su familia a un escándalo, y no dijo nada, aunque cada vez eran más fuertes las discusiones que tenían".

Durante la pandemia Toni Costa salió a buscar trabajo y conoció a otro bailarín que también era casado y tenía hijos. Posteriormente Adamari se enteró de que le había sido infiel con un hombre una vez más. "Esa fue la tercera y la última que le aguantó, lo mandó a volar, pues fue ella quien tomó la decisión de pedirle el divorcio y que se fuera de su casa".

Toni Costa y Adamari López habrían quedado en buenos términos, ya que la conductora de televisión "quiere que su hija crezca con sus dos papis al lado, además reconoce que Toni siempre ha sido un gran padre, su hija es su vida y lo menos que quiere es verla sufrir".

Toni siempre ha sido un gran padre, de eso no hay duda, pero en el corazón no se manda y aunque por un tiempo fue un esposo amoroso y fiel, su deseo por los hombres pudo más.

