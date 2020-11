Las tres veces que Brad Pitt ganó el Premio al Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto

Estados Unidos.- ¿Quién que haya visto alguna de las películas en donde Brad Pitt ha aparecido dudaría del gran actor que es? Esperamos que nadie, porque negar lo evidente constituye una autentica falta de respeto. Tan buen actor es el ex esposo de Angelina Jolie que ha sido nominado en reiteradas ocasiones a los premios más importantes dentro del mundo de la cinematografía y la actuación. Aquí te presentamos la lista de los premios que el actor de Había una vez en Hollywood se ha llevado a su casa.

Brad Pitt ha aparecido varias veces en las listas de los Óscar, los Globos de Oro, a los SAG (Screen Actors Guild Awards), los British Academy Film Awards (BAFTA) y los Emmys, dando un total de 35 nominaciones, de las cuales el actor de la película de culto de 1999 Fight Club, ha conquistado 10 de ellas, casi una tercera parte ¡Wow! Sorprendente.

Su primer premio obtenido como Mejor Actor de Reparto en los BAFTA fue con la película Twelve Monkeys (Doce monos), una cinta de ciencia ficción dirigida por Terry Gilliam estrenada en 1995. En Twelve Monkeys a Brad le tocaría compartir créditos con iconos de la pantalla grande como Bruce Willlis, Madeleine Stowe y Christopher Plummer.

Pitt interpretaría a Jeffrey Goines, un paciencia psiquiátrico anticomunista que está completamente trastornado y obsesionado por los derechos de los animales. El actor de 56 años se mete tanto en el papel del loco de los animales que el espectador tiene la sensación de estar presenciando los actos de una persona que vive en una realidad alterna al mundo de "los cuerdos". En general, Twelve Monkeys fue muy bien recibida por parte de la critica especializada.

Pasarían 12 años para que el actor de Aquiles en Troya volviera hacerse acreedor a otro premios en la categoría de Mejor Actor, esto sucedería de nuevo con El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, cinta cinematográfica del género wéstern dirigida por el neozelandés Andrew Dominik y basada en la novela con el mismo nombre del escritor Ron Hansen.

En El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, a Brad Pitt le tocaría encarnar a Jesse James un forajido estadounidense e integrante más famoso de la banda de asaltantes James-Younger, quien, después de ser asesinado mediante una traición, se convirtió en una leyenda del Viejo Oeste de los Estados Unidos.

El papel desempeñado por Pitt fue tan brillante y apegado a la realidad del bandido del Oeste, que, incluso, los familiares del verdadero Jesse James reconocieron que era de las representaciones más realistas que se habían hecho hasta el momento. En esta ocasión el ex esposo de Jennifer Aniston conquistaría la Copa Volpi del Festival Internacional de Cine de Venecia a Mejor Actor.

Luego del premio por El asesinato de Jesse James, el actor de The Curious Case of Benjamin Button no volvió a llevarse a casa ningún premio relacionado a la categoría de Mejor Actor o Mejor Actor de Reparto, a pesar que entre 2007 y 2018 recibió al rededor de 10 nominaciones en estas categorías.

En el 2019, Brad Pitt no solo ganaría únicamente una estatuilla a Mejor Actor de Reparto por Había una vez en Hollywood, sino que obtendría 4 en este sentido y en los premios más importantes: los Óscar, los BAFTA, los Globo de Oro y en los Premios del Sindicato de Actores.

En había una vez en Hollywood, película dirigida por el brillante Quentin Tarantino, al actor de 63 años le tocaría interpretar Cliff Booth un veterano de guerra que viven en un remolque con su perro llamado Brandy. Booth hace las veces de doble, amigo y compañero de aventuras de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), quien es un actor venido a menos.