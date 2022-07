Las tristes imágenes de Luis Rivas, con la urna que contiene las cenizas de su esposa Susana Dosamantes

Hace una semana, murió a los 74 años de edad la querida y respetada actriz Susana Dosamantes, mamá de la cantante Paulina Rubio y del abogado Enrique Rubio. La histrionisa perdió la vida en un hospital en Miami, Florida, Estados Unidos, debido al cáncer de páncreas que le diagnosticaron en febrero pasado.

El pasado fin de semana, se llevó a cabo un íntimo funeral en Miami, Florida, al que solo tuvieron acceso los familiares y amigos más cercanos. Posteriormente, cumpliendo con su última voluntad, el cuerpo de Susana Dosamantes fue cremado y sus cenizas serán llevadas a la Ciudad de México. De momento se desconoce el lugar donde reposarán.

En días recientes, la urna, con las cenizas de la actriz de cine, teatro y televisión, ya fue entregada a quien fuera su esposo, el empresario Luis Rivas.

En el programa "Ventaneando" de TV Azteca, se mostraron las imágenes del viudo de Susana Dosamantes, llegando al sitio donde fue cremado el cuerpo de su esposa, acompañado de su hijastro Enrique Rubio.

Asimismo, se mostró el momento cuando Luis Rivas sale con la urna en una de sus manos y las resguarda dentro de su camioneta. Los familiares de la actriz no han informado cuando serán trasladadas las cenizas a la Ciudad de México.

Luis Rivas y Susana Dosamantes estuvieron casados por más de dos décadas. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz manifestó que el empresario, le daba estabilidad en todos los sentidos.

Él es muy discreto, muy decente, muy buen hombre y creo que tiene unas cualidades extraordinarias como ser humano; es muy buen hijo, muy buen hermano, muy buen amigo.

En otra entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, dijo que sus hijos Enrique y Paulina Rubio, adoraban a Luis. "Lo conocí hace muchísimos más años que los que tengo con él, entiende perfectamente que soy actriz y respeta mi carrera y me respeta a mí como ser humano, me apoya, me protege y es un señorón y mis hijos lo adoran".

Te recomendamos leer:

Susana Dosamantes también estuvo casada con Enrique Rubio, el padre de sus hijos, y con el productor de cine y televisión Carlos Vasallo, de origen español.