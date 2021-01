Las últimas fotografías que Ximena Hita, Miss Aguascalientes, compartió con sus fans antes de morir

La reina de belleza Ximena Hita, quien fue coronada como Miss Aguascalientes 2019, fue encontrada sin vida a primeras horas de la mañana del 1 de enero de 2021, al interior de su hogar en Residencial del Parque, en la ciudad de Aguascalientes. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, supuestamente se habría quitado la vida.

"No existe una manera correcta de comunicar noticias tan desafortunadas como esta", manifestó la organización de Miss México a través de sus redes sociales. "Nos llena de dolor y tristeza la confirmación del fallecimiento de Ximena Hita, Miss Aguascalientes, a quien conocimos, apreciábamos y admirábamos, quien por siempre permanecerá en nuestros recuerdos, tu legado lo llevaremos siempre".

Horas antes de ser encontrada sin vida, la estudiante de Enfermería de 21 años de edad, estuvo interactuando con sus seguidores en Instagram. En las stories de esta red social, estuvo llevando a cabo una dinámica donde publicaba una fotografía o video que sus fans le pedían.

Uno de sus followers le pidió compartir una fotografía con las personas que admiraba; la joven Miss Aguascalientes publicó una imagen junto a sus papás: "me han enseñado demasiado y día a día sigo aprendiendo de ellos". (¿De qué murió Ximena Hita, Miss Aguascalientes?).

Una de las grandes pasiones que tenía era ser Paramédico; Ximena Hita explicó en otra de las últimas fotografías que compartió antes de morir, que una imagen de ella en esta noble profesión, era un reflejo de quién era en realidad. Asimismo posteó una foto de uno de sus momentos favoritos como Miss Aguascalientes; se trata de un viaje que hizo a Yurécuaro, estado de Michoacán, para entregar apoyos a familias de escasos recursos.

La joven reina de belleza mencionó que ver el cielo la relajaba y le daba paz, también compartió uno de sus mejores días: "presente mi tesina ante todos mis compañeros de PM y mis superiores, al igual estaba mi mamá".

Así vivió Ximena Hita su experiencia en Miss Aguascalientes

Ximena Hita ganó la corona de Miss Aguascalientes el pasado 10 de enero de 2020; sería en marzo de este año cuando concursaría en la ciudad de Chihuahua en el certamen nacional de Miss México, el cual no se llevó a cabo el año pasado debido a la pandemia del Covid-19. En diciembre pasado en su feed de Instagram habló sobre esta experiencia al ganar la corona, señalando que recordaba ver a las reinas de belleza inspirando a otras y ella, había sido una de esas niñas a la que inspiraron.

Cuando vio la convocatoria para el Miss Aguascalientes 2019 no estaba segura de asistir; unas semanas después de realizar su casting, recibió una llamada telefónica donde se le informó que había seleccionada. "Inicio la preparación donde conocí a todo el team de Miss Aguascalientes y desde ese momento me propuse estar dentro del top 3 de cada reto (es una meta que hasta el día de hoy tengo para el nacional) no siempre obtuve esos resultados, pero eso me motivaba a esforzarme más obtenido grandes resultados gracias a mi dedicación".

El esperado día había llegado, donde todo podía pasar. Ximena Hita señaló que tuvo muchos sentimientos encontrados, pero siempre se mantuvo positiva, visualizándose en que sería la nueva Miss Aguascalientes. "Antes de salir al escenario estaba temblando con la adrenalina al 100 por cientos, me enfoque en disfrutar el momento y dedicarles esa noche a mi familia y amigos independientemente de los resultados". Al llegar al top 5 estaba más cerca de lograr su sueño...y así ocurrió.

En mi cabeza había miles de pensamientos pero me encomendé a Dios diciendo: 'lo dejo en tus manos y si esto es para mí, daré mi máximo esfuerzo'; en eso escuche mi nombre quedándome en shock, estaba muy orgullosa de mí misma con una sonrisa de oreja a oreja.