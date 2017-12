Las últimas palabras de Jenni Rivera a su madre Doña Rosa

El próximo 9 de diciembre se cumplirán 5 años de la muerte de Jenni Rivera, quien perdió la vida en un trágico accidente de avión en el rancho conocido como 'El Tejocote', en la comunidad conocida como 'La Colorada', del municipio de Iturbide, en el norteño estado de Nuevo León.

12.7.12 • Jenni unos minutos antes de cantar en Colima, su penúltimo concierto. #JenniVive Una publicación compartida por Jenni Rivera (@jennirivera) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 4:17 PST

En entrevista con "Suelta la sopa", doña Rosa, madre de quien fuera cantante, evoca a las últimas conversaciones que tuvo con su amada hija.

"Tenia como una semana que no la veía, cuando nos encontramos...Llevaba mucho dinero y me dijo que iba a comprar una troca que le gustaba; me preguntó mi opinión, y le dije 'es tu dinero, bastante trabajas y date gusto.'" Doña Rosa, madre de la desaparecida Jenni Rivera. Foto: captura de pantalla

Luego de eso, doña Rosa cuenta en la entrevista que le mandó un mensaje a través de Twitter.

"Yo creo que no lo miró porque no me lo contestó."

Y respecto al día de la tragedia, recuerda que miró a Pedro en su casa, cosa que se le había hecho raro.

"No me dejaban contestar el teléfono, y llegó una amiga y me preguntó: '¿ya se fijó que el avión de Jenni está desaparecido?' Y ya no pude estar en paz...". Date: Friday, December 7th, 2012 | Time: 12:11am - Jenni makes one last meal for her son @juanangeloficial and her hairdresser @hairbyvanessasanchez. The following morning, Jenni took off on a flight to give one of her last two shows in Colima. This photo is courtesy of Vanessa Sanchez. #JenniVive Una publicación compartida por Jenni Rivera (@jennirivera) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 12:11 PST "Le dije al Señor: 'hágase tu voluntad...'; se fueron los muchachos, y les pedí a mis hijos Lupillo, Gustavo y Juan que me la llevaran a casa. Hasta les dije que ha de estar en alguna casita golpeada...".

El pensamiento de doña Rosa no se cumplió, desafortunadamente.

"Llegaron con una chamarra negra (de Jenni) llena de aceita, y un papel. Era un pedazo de biblio en el que se leía: 'Estar firmes en todo momento...'".

Y tras enterarse que Jenni había muerto, doña Rosa levantó su mirada al cielo y dijo:

"¡Gracias porque me la prestaste...!"

Un fatídico día.

La muerte de Rivera conmocionó a México y las redes sociales se llenaron de mensajes de pésame y dolor tras conocer el fatal accidente.

12.1.12 • Jenni’s looks for this day. She looked as beautiful as ever. Hair was done by Gigi Sanchez and Make-Up and photos by @jacobyebale. #JenniVive Una publicación compartida por Jenni Rivera (@jennirivera) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 12:48 PST

Entre los últimos tuits y fotografías de la cantante destaca una fotografía que habría difundido su maquillador y en la que se ven a varios de los pasajeros junto a Jenny antes de despegar.

Las autoridades mexicanas confirmaron que al amanecer del 9 de diciembre encontraron "totalmente destruido" el avión privado en el que viajaban la cantante Jenni Rivera y otras seis personas, que no sobrevivieron al accidente, informaron fuentes oficiales.

Six years ago today, Joyas Prestadas came out! ���� #JenniVive What is your favorite song off of this album? #JoyasPrestadas Una publicación compartida por Jenni Rivera (@jennirivera) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 9:51 PST

Además de la artista en la aeronave, un Learjet 25 matrícula N325MC, iban Arturo Rivera, representante de la artista, su abogado, Mario Macias, el maquillador Jacob Llenares, una persona más identificada como "Gerardo N.", y los pilotos, Miguel Pérez y Alejandro Torres.

Según se informó en su momento, la aeronave pertenecía a la empresa estadounidense Starwood Management. El avión salió del aeropuerto internacional de Monterrey a las 03.15 hora local (09.15 GMT) y tenía como destino el aeropuerto de Toluca, pero se perdió contacto con ella a una distancia de 61,8 millas de Monterrey.

12.4.12 • La Diva de la Banda invitando a todos sus fans de Colima y Monterrey a sus últimos presentaciones. #JenniVive Una publicación compartida por Jenni Rivera (@jennirivera) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 6:30 PST

La artista Jenni Rivera ofreció la noche del 8 de diciembre un multitudinario concierto en la Arena Monterrey, tras lo cual abordó el avión en el que perdió la vida.

12.4.12 • Jenni’s last rehearsal in L.A. with her norteño/acoustic group, ‘Adicción.’ #JenniVive Una publicación compartida por Jenni Rivera (@jennirivera) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 3:46 PST

Rivera era considerada una de las artistas más importantes de la música regional mexicana que ha vendido más de 22 millones de discos y recibido seis premios Billboard a la música Latina y tres Premios Lo Nuestro.