Las últimas palabras de Sulli antes de ser encontrada sin vida

Seongnam, Corea del Sur.- La muerte de la cantante y actriz Sulli, ha conmocionado al mundo del K-pop. La Idol de 25 años de edad fue encontrada sin vida por su mánager en su hogar. Tras no responder sus llamadas telefónicas fue a buscarla a su vivienda, lamentablemente se encontró con un lamentable escenario. Según informó la policía se están investigando las causas de su deceso, sin embargo, la BBC asegura que todo se podría tratar de un suicidio.

Sulli denunció en repetidas ocasiones ser víctima de ciberacoso. Horas antes de ser hallada sin vida por su mánager, la estrella del K-Pop llevó a cabo un Instagram Live donde leía los mensajes de sus fans escuchando música y difrutando de la melodía.

En una parte de esta transmisión en vivo, Sulli comenzó a llorar y expresó:

Choi Jinri, nombre real de la cantante y actriz, era conocida como una voz feminista y franca, algo raro entre las artistas de la comunidad profundamente conservadora de Corea del Sur. La tranquilidad de Sulli terminó en el 2014, cuando confirmó su relación con el también cantante Choiza, integrante de Dynamic Duo. En ese entonces la girl band f(x) a la que pertenecía Sulli, había cosechado éxitos ininterrumpidamente, estaban en su mejor momento. Sin embargo, el romance de Sulli desvió la atención profesional del grupo a asuntos estrictamente privados, lo que incomodó a la agencia SM Entertainment y también a los fans.

Aunque iniciar un romance pasa desapercibido para la sociedad occidental, para la cultura asiática y sobre todo la coreana, esto resulta llamativo, más aún cuando eres un Idol y, además, tu pareja rompe con tu imagen inocente de “niña adorable".

“Sulli no le presta la debida atención a f(x) seguramente no le importa el bienestar de sus compañeras”, era el pensamiento de algunos fans maliciosos, quienes terminaron por sentar la base de lo que pronto sería la destrucción cibernética que hundió a Sulli.

Posteriormente emprendió su lucha solitaria contra los estereotipos de la industria del K-Pop, pero las cosas se salieron un poco de control. En los años sucesivos se esforzó por destruir la imagen que su fama le había obligado a mantener, ocasionando las controversias más sonadas de su carrera y como resultado, mucho ciberacoso.

Recientemente apareció en un programa de TV, donde habló de las campañas de odio recientes de las que volvió a ser víctima, por aparecer en varias fotografías sin usar sujetador. La artista dijo que decidió seguir posando así por un tema de comodidad personal y para terminar con el prejuicio en la conservadora Corea del Sur, hacia las mujeres que deciden no usar sostén.

La muerte de Sulli vuelve a poner de relieve la enorme presión a la que se enfrentan las celebridades del K-Pop y los pocos recursos a su disposición para encarar estas situaciones.

El último caso de suicidio que sacudió los cimientos de la industria fue el de Kim Jong-hyun, excantante del grupo SHINee, quien se quitó la vida en diciembre de 2017 cuando contaba con 27 años. Toda la fama que obtuvo lo terminó por hundir en una fuerte depresión que lo llevó al suicidio. En una carta que dejó, expresó:

Estoy roto por dentro, la tristeza que me ha estado devorando lentamente, finalmente me ha tragado entero. No he podido superarlo.