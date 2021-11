Las últimas palabras del actor Octavio Ocaña a su papá, unas horas antes de su trágica muerte

El día de mañana se llevarán a cabo varias marchas pacíficas en distintas ciudades del país, para pedir justicia a Octavio Ocaña , el querido "Benito Rivers" de la serie "Vecinos", el niño que no quería ser actor.

Sus padres Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña , sus hermanas gemelas Ana Leticia y Bertha Ocaña, su novio Nerea Godínez y muchos fans, no creen en la versión que dio la Fiscalía General de Justicia del Estado de México .

El señor Octavio Pérez recuerda que su hijo estaba escuchando música cuando le habló: "me pidió permiso a mí, él vivía con su pareja (Nerea Godínez), somos empresarios, tenemos empresas mutuas".

El pasado viernes 29 de octubre de 2021, unas horas antes de su muerte, Octavio Ocaña se comunicó con su papá vía telefónica, para pedirle permiso e ir a una comida con unos amigos a Villa del Carbón, en el Estado de México . Papá me voy a perder dos, tres horas porque voy a ir a Villa del Carbón a una comida.

Luego de sepultar a su hijo Octavio Ocaña en el Recinto Memorial de Villahermosa, Tabasco, el empresario Octavio Pérez ha concedido varias entrevistas a diversos medios de comunicación, donde ha expresado su sentir ante la tragedia ocurrida en su familia y para dejar muy en claro que la muerte de su retoño no quedará impune.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.