Las uñas de Kylie Jenner de las que todos hablan y se hicieron tendencia en moda

Las uñas que ahora luce Kylie Jenner no solo han generado conversación, sino que se han vuelto tendencia y muchas personas quieren usar las ‘bandana nails’.

Kylie Jenner, la menor de todas las hermanas del clan Kardashian-Jenner, sorprende en cada ocasión con su estilo para vestir y portar llamativos looks que presume en Instagram. Al menos una vez a la semana, la socialité y empresaria se hace cambios de uñas y peluca, a veces hasta de estilo de maquillar y de vestirse.

Ahora, Kylie Jenner sorprendió con un nuevo estilo de uñas que muchos quieren copiar, pues el estilo es muy único y muy fácil de combinar con muchos atuendos.

Se trata de las ‘bandana nails’, o ‘uñas de bandana’, o paliacate como se le conoce algunas partes, que recrean el estampado y los colores de estas piezas de indumentaria, que frecuentemente son usadas como accesorio para la cabeza, el cuello, y ahora las uñas.

Recientemente, Kylie Jenner subió a su cuenta de Instagram una foto de cómo lucen ahora sus uñas, estas de color café o marrón, con unos detalles en blanco que simulan ser el estampado típido de las bandanas o pañuelos.

Inmediatamente el original estilo generó mucha atención, pues internautas consideran una gran idea usar las uñas de esa manera, pues son fáciles de combinar al ser de un solo color, sin llegar a ser aburridas o comunes al llevar algunos detalles dibujados en blanco y en negro.

Kylie Jenner acostumbra muy frecuentemente a hacer cambios de uñas, aunque estas no son las naturales que crecen de sus dedos, sino que tiene a manicuristas que le ayudan a colocarse uñas postizas para cambiarlas cuando así lo desea. La misma socialité frecuentemente hace público cuando va a cambiar de estilo de uñas, siendo estas una parte fundamental para sus looks, pues siempre las combina con sus vestuarios o las cambia para ocasiones especiales.

Incluso su hija, Stormi le ayudó a hacer las uñas, en un video en historias en el que se le ve pintando una de ellas con ayuda de la manicurista, para no arruinar el trabajo que ya lelvaba realizado.

“No hay nada como un nuevo set (de uñas)”, escribió Kylie Jenner en la publicación hecha en Instagram.

Stormi, la hija de Kylie Jenner, ayudó a su madre a pintarse las uñas

Usuarios en la red social reaccionaron rápidamente, y mencionaron que el estilo les encanta y que posiblemente lo estarán recreando en sus propias manos.

No se trata de una tendencia nueva ni creada por Kylie Jenner, sino que desde hace tiempo manicuristas ya tuvieron la idea, pero es ahora que, con la gran influencia de la empresaria en redes sociales, se viralizaron y se pusieron de moda, con más personas que ahora quieren tenerlas.

Las uñas de Kylie Jenner recuerdan a su ex

Una de las cosas que más se comentaron acerca de las uñas de Kylie Jenner, fue lo mucho que los fans recordaron a Travis Scott, ex pareja de la socialité y padre de su hija, Stormi.

“Uñas de Travis Scott”, “¿Por qué esto me hace recordar a Travis?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Kylie Jenner, por parte de fanáticos que no pudieron evitar recordar a su ex.

Y es que, aunque pudiera parecer algo muy rebuscado, el color café o marrón es el que más usa el rapero, teniendo incluso hasta un automóvil de ese color, además de acostumbrar también a usar bandanas.

Hace poco incluso se había rumorado que la ex pareja había estado más cercana últimamente, que aunque se habían separado en buenos términos por el bien de su hija, fuentes señalaban que Kylie Jenner seguía muy enamorada de él y los dos consideraban volver.