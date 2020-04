Las veces que se ha casado Laura Flores y quiénes son sus exesposos

La actriz Laura Flores, originaria de Reynosa, Tamaulipas, México, y cuyo nombre completo es Laura Aurora Flores de las Heras, se acaba de casar en secreto por cuarta vez. Su nuevo esposo es Matthew Flannery.

Laura Flores, protagonista de inolvidables telenovelas como Los años felices, Tú eres mi destino y El alma no tiene color, entre muchas más, hizo público en Instagram que se casó en secreto durante su reciente viaje que hizo al extranjero al lado de Matthew.

Laura Flores y Matthew visitaron Europa y al estar frente a la catedral de Notre Dame, él, por medio del celular, le enseñó el anillo (porque no le llegó a tiempo) y le preguntó si quería casarse con él.

Este sería para la señora Laura el cuarto matrimonio y emocionada ha dicho en varias entrevistas que siempre ha creído en el amor, por lo que durante este año seguramente se hará la boda en grande entre ambos.

Y volviedo el tiempo atrás, se recuerda que Laura Flores, quien también es cantante y ha grabado baladas románticas como Volveré y Cuando el amor estalla, se recuerda que lleva ya tres matrimonios.

El primero fue en 1986, con Sergio Fachelli, quien es cantautor. Ambos estuvieron casados durante tres años y grabaron juntos temas como Lo que me tiene aquí.

Sergio produjo a Laura los discos De corazón a corazón y Fruto Prohibido, con los cuales tuvo bastante éxito.

Luego de permanecer varios años soltera y dedicada a trabajar, en 1998 se casa con José Ramón Diaz, con quien procreó a dos hijos: María y a Patricio. Ambos decidieron separarse en 2007.

La separación entre Laura y José Ramón habría sido en gran parte por diferencias irreconciliables, citó ella en su momento en varias entrevistas.

El tercer matrionio de Laura fue con el ingeniero Eduardo Fonseca. Los dos estuvieron casados solamente cinco meses, durante 2014.

Una de las razones de su divorcio habría sido que él no querría irse a vivir con ella a Miami, Florida, Estados Unidos.

Tras firmar contrato en Telemundo, Laura debería trabajar en Miami, cosa que a Eduardo se le dificultó bastante, se comentó también en su momento.

No pudimos hacer vida en pareja porque mis hijos estaban encima de nosotros todo el tiempo y eso a él no le gustaba. Yo quería darles una figura paterna, una vida en familia y no se pudo. ¡Eso es lo que más me duele!”, confesó la actriz a TVNotas.