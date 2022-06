Las y los villanos más icónicos de las telenovelas mexicanas

Sergio Sendel es uno de los villanos favoritos del público . Uno de sus antagónicos más recordados, es Pedro Medina en "Lo que la vida me robó" , estelarizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

Y claro, no podemos dejar de mencionar a Soraya Montenegro , personaje de Itatí Cantoral y su icónica frase: "¡qué haces besando a la lisiada!", en la telenovela " María la del barrio" , protagonizada por Thalía y Fernando Colunga.

La actriz Bárbara Mori es recordada por el público telenovelesco, como una villana muy descarada. Su personaje de Rubí , lleno de ambición, tuvo varios amantes y no dudó en cometer varios asesinatos.

En las telenovelas no todo es color de rosa o miel sobre hojuelas, como suele decirse. Un ingrediente muy fundamental en los melodramas son las y los villanos, quienes hacen sufrir a los protagonistas a lo largo de toda la historia. En ocasiones, los actores que interpretan un personaje antagónico, son odiados por el público no solo en la ficción, sino también en la vida real.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

