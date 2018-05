Latin Lover sabe muy bien, lo que toda mujer quiere

Dirán tercera llamada, empezará la música y será el momento de que todos los integrantes del candente show "Solo para mujeres" demuestren de qué están hechos.

“Yo les digo a mis compañeros del show que no es bailar, no es una telenovela, no es una actuación donde si te equivocas puedes volver a repetir la escena, aquí no, en el escenario se va a ver el trabajo que tuvimos cada uno de nosotros en cuestión a los ensayos, en cuestión al gimnasio, en cuestión a trabajar como equipo, somos un gran equipo, sin temor a equivocarme, es uno de los grupos más fuertes de las tres etapas en las que yo he estado”, comentó a EL DEBATE de manera enérgica Víctor Manuel Reséndez, mejor conocido como Latin Lover.

Foto: cortesía

Este sábado 12 de mayo, en punto de las 21:00 horas, el Salón 53, en la ciudad de Culiacán, desbordará de euforia e histeria de parte de las féminas que asistirán al renovado show "Solo para mujeres", donde famosos como César Ureña, Juan Vidal, David Zepeda, Latin Lover y muchos más deleitarán la pupila con sus candentes escenas de baile.

Latin Lover asegura saber lo que quieren las mujeres y se considera, el integrante del nuevo elenco de "Solo para mujeres" con más experiencia.

Para mí la verdad es un honor, porque ésta es la tercera etapa en la que estoy participando, soy el de más experiencia, quien ha estado en diferentes elencos a lo largo de la vida de Solo para mujeres.

"Estoy con gente muy talentosa, con chavos que vienen empujando muy fuerte, pero digo, si me tomaron en cuenta es porque todavía les funciono a Alexis Ayala y a Sergio Mayer, soy el que tiene más experiencia y el que sé lo que necesitan las mujeres para que pasen un rato agradable, como lo van a pasar este sábado 12 de mayo”.

El show de "Solo para mujeres" consta de 14 diferentes bailes con 14 diversos vestuarios, donde se mezclan elementos como el fuego o el agua.

Latin Lover sabe que las mujeres sinaloenses son atrevidas y traviesas, manifestando que tomarán el riesgo cuando tengan que interactuar con algunas mujeres del público.

“Te puedo decir sin temor a equivocarme, que las mujeres juntas son peores que nosotros los hombres, yo sé lo que nos espera, pero ellas van a divertirse, pagan un boleto por disfrutar de 14 coreografías, hay dos números donde interactuamos con las mujeres, donde ahí sí tomamos ese riesgo, las invitamos a pasar a subir al escenario y ellas amablemente nos untan aceite, nos untan crema chantilly, pero quienes más lo disfrutan son todas las chicas que no pasan al escenario, al ver a sus amigas en éste".

Yo lo digo honestamente, es un trabajo para mí que no cualquiera lo hace.

Latin Lover resaltó que ya tuvieron un mes de descanso y por lo tanto, tienen las pilas muy bien cargadas para la cita que tienen con el público de Culiacán, Sinaloa.