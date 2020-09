Laura Bozzo abandonaría México para aspirar a la presidencia de Perú

México. Laura Bozzo dejaría México para aspirar a la presidencia de Perú. La polémica conductora de televisión declaró en entrevista ante medios de comunicación que en Perú, su país natal, la quieren mucho y hasta podría aspirar a ser presidenta de dicho país.

Según información en distintos portales de noticias, Laura Bozzo, quien es conductora ahora del reality show Laura sin censura, el cual se transmite por Unicable, comenta que en caso de que se decida a buscar un puesto político en Perú tendría que dejar los proyectos que tiene en México.

Y se siente feliz porque es "profeta en su tierra", dicho esto porque le consta que en Perú sus paisanos le tiene cariño y respeto.

Me aman. La gente me ama; ¿tú crees que me estarían proponiendo un partido, otro partido si no fuera porque la gente me quiere? Obvio que la gente me quiere, mis obras hablan por mí en Perú", expresa también.