Laura Bozzo ahora hace TikTok y las redes le dicen que ya está demasiado vieja para hacer el ridículo

Laura Bozzo de 70 años de edad, causó revuelo total en redes sociales, pues se acaba de estrenar como tiktoker en la famosa plataforma donde hizo el trend de bizcochito de la cantante española Rosalía, donde se hizo viral el día en que hizo un gesto muy particular cuando arrancó su gira.

Pero ahora Laura Bozzo hizo dicho trend y los internautas lanzaron todo tipo de comentarios en contra de la conductora peruana, pues a muchos les gustó dicho video, pero los haters aseguraron que la rubia ya no está en edad para estrenarse en TikTok, pues ni siquiera le salió del todo bien el trend viral de su momento.

"Cómo no se le sale un diente como en la casa de los famosos!", "Ya se nota que se acerca el 2 de noviembre", "Y vendrán cosas peores y zaz que aparece Laura", "Ya nada de biscochito...solo que una pasa arrugadita", "Nefasto personaje dejé de hacer tonterías no le queda ya , a otra cosa mariposa", "Que gente tan amargada .. y envidiosa ,, déjenla ella es mas popular que todos los malos criticones de esta publicación, si no quieren no la vean punto", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que la famosa señorita Laura ha causado revuelo total se debe a que hace poco compartió en su cuenta de Instagram que haría una gira por todo México, aunque no se sabe si es para apariciones en antros o como DJ, pues como ya lo saben algunos varias celebridades están haciendo lo mismo, muchos internautas desean verla.

Y es que su estancia en La Casa de Los Famosos hizo que en efecto el público la conociera mucho más, aunque a muchos les gustó la personalidad de la conductora, a otros les molestó, ya que la consideraron como una mujer muy agresiva, debido a las peleas que tuvo con Ivonne Montero, además de otros integrantes.

Cabe mencionar que a la animadora también le volvieron a dar trabajo en Imagen Tv, pues logró que los ejecutivos le dieran una segunda oportunidad tras estar varios meses ausenta por el reality show.