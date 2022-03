Laura Bozzo arremete contra Lucero por hablar de ella cuando estaba prófuga

Laura Bozzo de 69 años, está furiosa con Lucero de 52 y todo porque habló del tema en el que la peruana estaba en vuelta legalmente con el SAT, por lo que arremetió contra ella, pues no se le hizo justo que opinara e incluso la llamó tramposa, pero hasta la fecha la presentadora no sabe por qué dijo eso.

En un momento determinado quien salió atacarme que me pareció terrible porque no sabía nada del problema fue Lucero, o sea Lucero no sabía nada que pague que no sé y yo digo y está como puede hablar, si no sabe ni siquiera cuál es el problema no", dijo la conductora de televisión.

Por si fuera poco, Laura Bozzo señaló que varias personas le dieron la espalda cuando ella se estaba escondiendo de las autoridades sobre su problema legal, pues en todo momento argumentaba que era inocente, pero mientras sus abogados arreglaban todo, ella decidió desaparecer por un tiempo.

Además, confesó que la única que siempre estuvo al pendiente de ella fue Maribel Guardia a quien considera una gran amiga desde hace tiempo, por lo que está totalmente agradecida con la lealtad que demostró durante las semanas en que la presentadora arreglaba los asuntos con el SAT.

"Tiene sus años la sra, obvio que con lo que ha pasado tiene su ropa bonita. Si tuviera el billete que ella también tendría mis exclusivos en mi guardarropa, esos no se tiran cada temporada… son una inversión", "Son tendenciosos. Lucero declaró porque le preguntaron y ella dice qué hay que pagar lo que se debe NO LO PERSONALIZA. Ustedes mismos cómo show han atacado fuerte a Laura y ahora parecen íntimo y le perdonan y creen todo lo que dice la señora", escriben las redes por las declaraciones de la entrevistada.

Hay que mencionar que en estos momentos Laura Bozzo no tiene un programa en la pantalla chica, pero en redes sociales deja entre ver que viene algo para ella, además sus fans se lo han pedido durante mucho tiempo, pues les gusta el contenido de la señora, quien también sabe vestir muy bien.