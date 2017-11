Laura Bozzo arremete contra los que la llaman "momia"

"Con la edad, si no te retocas estás arruinada. Cualquier problema que tengo para Colombia me voy, a Medellín o a Calí, que también tienen muy buenos médicos", reveló la conductora Laura Bozzo.

Recordemos que una cirugía estética casi le arrebata la vida, sin embargo, para ella esa situación no fue impedimento para que viajara a Bogotá.

Laura Bozzo ¡LO IMBÉCIL NO SE QUITA CON BOTOX! | En entrevista con Carac... https://t.co/Foqc8XNp8z vía @YouTube — Laura Bozzo (@laurabozzo) 27 de noviembre de 2017

Además, arremetió contra quienes la han criticado "podrán decirme 'momia', 'fea', 'vieja' pero eso se arregla. En cambio, lo imbécil no se los quita nadie".

Cabe mencionar que algunos medios mencionaron un reencuentro entre Bozzo y Cristian Zuárez y es que según ambos coinciden en que quieren una segunda oportunidad.

El empresario no descartó hablar con su ex pareja con quien compartió alrededor de 17 años, y es que desea aclarar muchas cosas y hasta dejó abierta la posibilidad de volver con la conductora.

Por su parte Laura reveló algo aún más sorprendente ya que también abrió la puerta para volver con Cristian, pero con una condición.

En el programa 'Amor, amor' Bozo mencionó que volvería con Zuárez únicamente si asegura que jamás le fue infiel con otra mujer.



Con mi hija Victoria ♥️ y mi amigo queridísimo Pepillo Origel������ pic.twitter.com/OR4Fmv7n9H — Laura Bozzo (@laurabozzo) 23 de noviembre de 2017

La ahora mexicana reveló lo siguiente:

"Me siento representante de todas las mujeres, siento que tengo una doble responsabilidad. No sólo por mí, sino para muchas mujeres soy un ejemplo. Yo tengo que estar muy segura de que no pasó nada realmente y de que la relación será estable".

Cabe mencionar que Laura lo botó tras enterarse de su infidelidad con Adriana Amiel, y hasta se mencionó que ya se habían casado.

Santuario de la virgen de Guadalupe en Bogota ♥️a 3300 metros de altura��orando y agradeciendo por darme esta nueva vida para seguir ayudando�� pic.twitter.com/FNHLAOhKKy — Laura Bozzo (@laurabozzo) 16 de noviembre de 2017

Recordemos que Laura había declarado que no quería saber nada del empresario e incluso se puso violenta con los medios de comunicación tras cuestionarla.

Al mismo tiempo reveló que la infidelidad es tener sexo con otra persona y reconoció que aún le guarda cariño al argentino.

"Es complicado. Tengo que decidir de aquí para lo que me queda de vida y la verdad todavía no lo tengo claro. Después de 17 años, tú no puedes decir ya no lo quiero, ya no lo amo", reveló.

Mientras tanto hace un tiempo Zuárez reveló para el programa Hoy, que jamás le fue infiel a Laura y todo fue un mal entendido.

LAURA BOZZO LLENA DE FELICIDAD

La controversial Laura Bozzo, anunció a través de las redes sociales que por fin recibió la naturalización como ciudadana mexicana.

En su Tiwtter la originaria de Perú tuiteo lo siguiente "Gracias a Dios por este regalo soy la peruana más mexicana".



En la Sec de Relaciones Exteriores con mi carta de naturalización Mexicana ♥️ahora si soy la Peruana más Mexicana ������ pic.twitter.com/t3umhnLxIm — Laura Bozzo (@laurabozzo) 16 de octubre de 2017

En Univisión la conductora reveló lo siguiente "Estoy feliz, muy emocionada después de muchos años ya tengo en mi poder la carta de naturalización que me declara como ciudadana mexicana.

DECLARACIONES

La conductora de televisión Laura Bozzo ofrece una entrevista a Univisión, y en ella, entre otras cosas cuenta que sigue sin poder entrar a Estados Unidos y dice si es verdad que ya no hará más televisión.

En parte, dice a la reportera, el problema comienza cuando enfrenta una acusación en 2002, por supuesta corrupción. Eso, en parte, provocó que le cancelaran su visa.

"No había orden de captura contra mi, recuerdo que se me acercaron y me dijeron que hay una investigación, y dije 'perfecto'. Fue un gran golpe, sobre todo para mi hija, quien estába conmigo."

Con información SDPNoticias

