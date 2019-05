Laura Bozzo arremete en contra de Vicente Fernández

La conductora de televisión Laura Bozzo arremete en contra del cantante jalisciense Vicente Fernández; opina que los fans de él pueden creer que es "enfermo ser gay", tras la opinión que dio hace unos días y tanto revuelo causó en todos los medios de comunicación.

Una publicación compartida de Laura Bozzo (@laurabozzo_of) el 9 May, 2019 a las 9:48 PDT

Laura Bozzo se suma a los críticos de Vicente Fernández después de que revelara que se negó a recibir un trasplante de hígado por miedo a que fuera de “un homosexual un drogadicto”.

Según reporte en distintos portales de noticias, Laura aseguró que ama a don Vicente y lo admira, pero expresa que se “equivocó gravemente” y su error puede tener fuerte consecuencias, pues sus admiradores podrían creer que se “gay es enfermo”.

Se que se equivocó grandemente. Dar un mensaje como ese hace que la gente que lo ama y lo admira diga es malo, es enfermo (ser gay). No, no es enfermo ser gay, no es enfermo tener una orientación sexual diferente”, dijo.